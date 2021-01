HP Envy 14 con Intel di 11esima generazione funziona per 16,5 ore

Le principali novità presentate da HP al CES 2021, quest’anno solo in versione digitale e online, sono focalizzate sulla produttività ibrida per lavoro e scuola a distanza: tra queste HP Envy 14, portatile che grazie ai processori Intel Core di 11esima generazione è in grado di offrire fino a 16,5 ore di autonomia.

Il notebook mette a disposizione uno schermo touch da 14” IPS con risoluzione di 1.920 x 1200 pixel in formato 16:10 per offrire un’area di visualizzazione l’11% più ampia rispetto agli schermi in formato 16:9. Per il comparto grafico è possibile scegliere configurazioni dotate di Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, mentre la memoria è di 16GB con tecnologia DDR4-3200 SDRAM e 256GB di spazio di archiviazione. Per la prima vola su un portatile da 14” il costruttore include lo strumento Delta E <2 per la calibrazione del colore.

Sul versante privacy, oltre al lettore di impronte digitali, la macchina mette a disposizione un otturatore fisico per la webcam da 720p e un pulsante dedicato sulla tastiera per mettere in mute il microfono. La tecnologia AI Noise Removal taglia il rumore di fondo quando l’utente è impegnato in videochiamate, videoconferenze e anche quando effettua registrazioni audio. Presente anche una luce per selfie regolabile per migliorare l’aspetto nelle chiamate online. Negli USA sarà disponibile entro gennaio a partire da 999 dollari.

Insieme a HP Envy 14, sempre al CES HP ha presentato gli auricolari Elite Wireless Earbuds con cancellazione del rumore regolabile, progettati per funzionare e passare rapidamente da dispositivi iOS, Windows 10 e Android. Dotati di custodia di ricarica via USB-C, il prezzo e ulteriori dettagli saranno annunciati prima della disponibilità prevista per aprile.

Oltre a un mouse compatto e multi dispositivo, il costruttore ha presentato anche alcuni monitor: i modelli della serie M FHD a bassa emissione di luce blu, preservano la salute degli occhi senza compromettere l’accuratezza dei colori: lo chassis è realizzato con plastica riciclata recuperata dagli oceani. Saranno disponibili da marzo a partire da 139 dollari.

Presentati anche i monitor E24u (219 dollari) G4 ed E27u G4 (339 dollari) in grado di alimentare anche un portatile collegato tramite USB-C fino alla potenza di 65W. Anche questi con tecnologia per ridurre la luce blu, sono dotati di un singol tasto che permette di svegliare e mettere in pausa in contemporanea sia il monitor che il portatile collegato.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di HP sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.