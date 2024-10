Apple Arcade, aggiornato NBA 2K25 Arcade Edition

Pubblicità

NBA 2K25 Arcade Edition torna in versione aggiornata su Apple Arcade, il servizio di game streaming di Apple che può essere sfruttato da Mac, iPhone, iPad e Apple TV.

Di seguito la descrizione del gioco: “Indossa i panni della tua Superstar NBA… , gioca partite per conquistare nuovi tifosi e ottenere sponsorizzazioni di grandi marchi come Nike, Jordan o Adidas”. “Sblocca Leggende NBA da schierare nella tua squadra di basket da strada per affrontare l’Intelligenza Artificiale e ottenere VC che puoi usare per sbloccare una serie di novità come scarpe, accessori, divise e tatuaggi”. “Sfida nuovi GOAT nella modalità Grandissimi e sblocca una nuova formazione di Superstar e Leggende della NBA. Crea il dream team che hai sempre sognato e affronta altre squadre di GOAT nelle sfide più emozionanti del gioco con la più grande competizione tra fantasquadre”. E ancora: “Siediti a bordocampo nella modalità spettatore o gioca partite sincronizzate con la stagione NBA grazie a NBA Today”.

Novità di quest’anno: i fan e le fan di 2K possono esplorare anche The Neighborhood e la modalità Greatest migliorata.

Il requisito minimo (qui altri dettagli) è un iPhone con iOS 13 o seguenti, oppure un iPad con iPadOS 13 o seguenti, un Mac con macOS 11 o seguenti, o ancora una Apple TV con tvOS 13.0 o Apple Vision con visionOS 1.0 o seguenti.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 6,99 euro al mese e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina