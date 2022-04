Diablo Immortal in arrivo per Android, iOS e PC

Da tempo circolano indiscrezioni su una nuova entry di Diablo, serie di videogiochi RPG creata dalla Blizzard Entertainment e la conferma arriva in concomitanza dei risultati del Q1 2022 del gruppo Activision Blizzard. L’azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi ha annunciato che “Diablo Immortal” verrà rilasciato per Android e iOS il 2 giugno, e in concomitanza arriverà anche una beta per PC.

Stando a quanto riferiscono gli sviluppatori, Diablo Immortal offrirà il cross-play (ovvero alla possibilità di consentire il gioco online condiviso tra più piattaforme) e il cross-progression (giocare su una piattaforma e continuare la progressione su un’altra, con un unico account), con supporto controller e tastiera su PC.

Ambientato dopo “Diablo II: Lord of Destruction”, Diablo Immortal è un MMORPG free-to-play. Il gioco – riferisce The Verge – sarà solo online e prevede nuovi protagonisti, scenari narrativi e contenuti nell’ambito di una “esperienza in costante evoluzione”. I giocatori possono già pre-registrarsi da questo indirizzo.

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

Blizzard sta lavorando da tempo su World of Warcraft Mobile e un non meglio precisato gioco di sopravvivenza.

Per quanto riguarda i conti, dal resoconto finanziario relativo al Q1 2022 si apprende che i ricavi e guadagni della compagnia sono inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono stati pari 1,768 miliardi di dollari, il 22% in meno rispetto ai 2,275 miliardi di dollari del 2021, con un utile netto di 395 milioni di dollari, in calo del 36% su base annua (619 milioni di dollari nel 2021).