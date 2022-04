Sony WF-LSN900 somiglieranno a WF-1000XM4 e avranno riproduzione automatica

Se gli auricolari LinkBuds di Sony non hanno soddisfatto le aspettative di alcuni utenti, che si aspettavano una maggiore insonorizzazione dal mondo esterno, presto potrebbe esserci il nuovo modello WF-LSN900 di auricolari da parte della società, con una sorpresa.

Il prossimo modello, come osserva The Walkman Blog, che ha postato alcune immagini di SnoopyTech sui prossimi auricolari Sony wireless WF-LSN900, prenderà probabilmente il nome di LinkBuds S. A differenza dei LinkBuds, questo modello consentirebbe di “cambiare senza soluzione di continuità” dalla modalità trasparenza che permette di ascoltare i suoni ambientali all’ANC, ossia la cancellazione del rumore attiva.

Non solo, tra le sorprese di questo aggiornamento anche la funzione di “riproduzione automatica” in base alle proprie abitudini, anche se non è chiaro in cosa consisterà realmente: Sony ha già alcune impostazioni audio basate sulla posizione.

Il design sembra essere una miscela di WF-1000XM4 e WF-C500, e includerebbe un sensore di prossimità in stile XM4 e una piccola griglia esterna che potrebbe essere utilizzata per le funzioni di cancellazione del rumore. I nuovi auricolari dovrebbero essere disponibili nei colori nero, oro e bianco e ci si potrebbe aspettare una custodia di ricarica abbinata.

Non è chiaro quando Sony potrebbe rilasciare sul mercato questi auricolari, e anche il prezzo di listino è attualmente sconosciuto. Ad ogni modo, non ci sarà da aspettare a lungo, considerando che i termini per la riservatezza del documento FCC per il modello WF-LSN900 sono pronti a scadere il 21 giugno prossimo, suggerendo che Sony svelerà formalmente gli auricolari entro quella data.

Nelle scorse ore sono emerse anticipazioni sulle prossime cuffie Sony WH-1000XM5 previste con un nuovo design diverso dal modello attuale. Invece negli scorsi giorni sono emersi i piani di Sony per introdurre la pubblicità nei giochi gratis free to play per PlayStation, un piano simile a quello di Microsoft per Xbox.