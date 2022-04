Apple aumenterà le differenze tra iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Da sempre Apple cerca di differenziare i modelli Pro da quelli standard di iPhone, ma questa strategia sembra sarà ulteriormente rafforzata con la nuova gamma iPhone 14 in arrivo a settembre: Mark Gurman di Bloomberg conferma alcune anticipazioni già emerse in precedenza, prevedendo iPhone 14 senza fotocamera da 48 megapixel e sembra anche senza il nuovo chip Apple A16, due caratteristiche che per la prima volta sembra saranno esclusive dei soli modelli iPhone 14 Pro.

Così per iPhone 14 da 6,1” e iPhone 14 Max da 6,7” è lecito attendersi ancora il sensore da 12 megapixel attualmente impiegato e come processore il chip Apple A15 attuale o una versione modificata di questo. Gurman precisa che oltre alla strategia di diversificazione tra modelli, Apple potrebbe essere stata spinta a questa scelta del processore anche a causa della crisi globale di componenti e chip.

iPhone 14 Max, o come si chiamerà ufficialmente il terminale più grande da 6,7 pollici ma non Pro, secondo Gurman sarà proposto da Apple a un prezzo di almeno 200 dollari inferiore rispetto al modello attuale iPhone 13 Pro Max. Posizionamento e specifiche tecniche, se saranno confermati, promettono di renderlo uno dei nuovi modelli più interessanti, vista la fredda accoglienza di iPhone mini e la preferenza degli utenti per smartphone con grandi display in costante aumento.

Come già emerso, i nuovi iPhone 14 avranno un design complessivo molto simile a quello delle generazioni iPone 12 e iPhone 13, anche se sugli iPhone 14 Pro e Pro Max è attesa la rimozione del notch, che sarà sostituito da un foro ovale per le componenti Face ID e da un foro circolare più piccolo affiancato per la fotocamera frontale.

Infine secondo il giornalista statunitense, Apple sta ancora lavorando sulla tecnologia di comunicazione satellitare per messaggi di emergenza, già prevista in arrivo negli iPhone 13 del 2021, ma che invece potrebbe arrivare in iPhone e anche negli Apple Watch quest’anno oppure in caso di posticipo nel 2023.