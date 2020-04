Comprare iPhone SE 2020 o iPhone 8: quali differenze?

iPhone SE 2020 è finalmente realtà. Appena presentato da Apple, il muovo smartphone da 4,7 pollici, successore del primo iPhone SE, sembra essere molto simile, se non identico, ad iPhone 8. Questo vale certamente dal punto di vista del design, ma ci sono anche importanti novità nascoste che devono essere tenute in considerazione partendo da un presupposto: iPhone SE 2 (come lo chiama qualcuno) rappresenta l’entry level assoluto come si intuisce anche dal prezzo di 499 euro valido sia su Apple Store, che presso tutti i rivenditori che su Amazon.

Design iPhone 8 e iPhone SE 2

Come già anticipato, la differenza estetica tra il nuovo iPhone SE e il vecchio iPhone 8 è davvero poca, se non nulla. E se questo, stilisticamente, può portare a qualche confusione se non altro nessuno di coloro che erano appassionati al primo design “moderno” di Apple, può lamentarsi. Nei fatti iPhone SE 2020 è praticamente davvero simile ad iPhone 6.

Quello che troviamo è il classico bordo arrotondato, il frontale con bordi di una certa importanza, specialmente quello in basso che contiene anche il Touch ID (come diremo). Dietro abbiamo lo stesso profilo con la singola fotocamera e il flash.

A distinguere i due iPhone c’è solo la posizione della mela, spostata più in basso in iPhone SE rispetto ad iPhone 8.

Colori

Esteticamente l’unica differenza reale tra iPhone SE 2020 e iPhone 8 è nei colori. Il nuovo modello è disponibile in colore bianco, nero e rosso. Il vecchio iPhone era disponibile in argento, grigio siderale, oro e rosso.

Novità di iPhone SE 2020

Le dimensioni fisiche del nuovo iPhone SE sono le stesse dell’iPhone 8, quindi non ci sono vantaggi in termini di dimensioni o peso. Anche lo schermo è uguale, entrambi con uno display Retina HD da 4,7 pollici, con risoluzione di 1334×740 a 326ppi. Una caratteristica inaspettata del nuovo SE, però, è che la confezione di vendita non contiene l’adattare per le cuffie con jack 3,5mm.

Internamente il nuovo iPhone SE ha il supporto alla doppia SIM, tramite eSim, e ha anche il supporto al Wi-Fi 6. Quest’ultimo significa poter navigare più velocemente, sempre che si disponga della giusta connessione a Internet. Tutto questo non era presente in iPhone 8 anche se è del tutto evidente che non per tutti queste funzioni siano determinanti.

Il cuore pulsante di iPhone SE 2020 è l’ultimissimo processore A13 Bionic, lo stesso presente nelle line up di iPhone 11, anche su iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Ricordiamo, invece, che il più datato iPhone 8 propone un processore A11 Bionic.

Apple non ha dichiarato il quantitativo di RAM del nuovo terminale, ragion per cui si dovranno attendere i test sul campo, ma ci si aspetta che iPhone SE 2020 disponga di 3 GB di RAM rispetto ai 2 presenti su iPhone 8.

Quanto al sistema operativo, al momento l’iPhone 8 fa girare iOS 13 ed è praticamente certo che sarà in grado di eseguire anche iOS 14, ma a un certo punto, l’iPhone SE 2020 permetterà di eseguire sistemi operativi non supportati da iPhone 8 visto che il vecchio modello a settembre compirà tre anni.

Fotocamere

Sebbene sulla carta le caratteristiche della fotocamera possano sembrare uguali, sensore singolo da 12 MP con apertura da f/1.8, non mancano alcune differenze. Il processore di segnale dell’immagine e il motore neurale di A13 Bionic offrono, infatti, i vantaggi della fotografia computazionale, tra cui la modalità Ritratto con tutti e sei gli effetti di illuminazione verticale e controllo della profondità. Il nuovo iPhone, inoltre, utilizzando l’apprendimento automatico e la stima della profondità monoculare, è in grado di realizzare ritratti di qualità anche con la fotocamera frontale.

Arriva su iPhone SE di seconda generazione anche lo Smart HDR che ri-illumina in modo intelligente i soggetti riconosciuti in una cornice per immagini più naturali con maggiori dettagli di luci e ombre.

Inoltre, novità di SE 2020, i video QuickTake sulle telecamere anteriore e posteriore, che consente la registrazione video senza uscire dalla modalità Foto. Ancora, solo sul nuovo iPhone è presente la registrazione audio stereo.

Apple iPhone SE 2020 vs Apple iPhone 8 Product Name Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 8 Product Image Price 499,00 € 839,00 € Our Rating 0.0 0.0 Brand Apple Apple Category Smartphone Smartphone SmartPhone Sistema Operativo IOS 13 IOS 11.x Rete Cellulare GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE In vendita da... Aprile 2020 Settembre 2017 Dimensioni 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Peso 148 g 148 g SIM Nano-SIM - Apple Pay e/o eSIM Nano-SIM - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificati) Schermo - Tipo LED-retroilluminato IPS LCD, touchscreen capacitivo, 16M colori, 3D Touch LED-retroilluminato IPS LCD, touchscreen capacitivo, 16M colori, 3D Touch Schermo Dimensioni 4.7 Pollici 4.7 Pollici Schermo - Risoluzione 750 x 1334 (326 ppi) 750 x 1334 (326 ppi) Protezione Schermo Vetro ionizzato, superficie oleofobica Vetro ionizzato, superficie oleofobica Chipset Apple A13 Bionic Apple A11 Bionic CPU Hexacore (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) Hexacore (2x Monsoon + 4x Mistral) GPU Apple GPU (grafica a quattro nuclei) Apple GPU (grafica a tre nuclei) Memoria Interna 64/128/256 GB, 3 GB RAM 64/256 GB, 2 GB RAM Lettore Card No No Camera Principale 12 MP, f/1.8, 28mm autofocus con rilevamento fase, OIS, flash quad-LED (dual tone), HDR 12 MP, f/1.8, 28mm autofocus con rilevamento fase, flash quad-LED (dual tone) Camera - Altro Geo-tagging, Registrazione simultanea video 4K e immagine 8MP, touch focus, riconoscimento volti/sorrisi, HDR (photo/panorama) Geo-tagging, Registrazione simultanea video 4K e immagine 8MP, touch focus, riconoscimento volti/sorrisi, HDR (photo/panorama) Video [email protected] /30/60fps, [email protected] ,60,120/240 fps [email protected] /30/60fps, [email protected] ,60,120/240 fps Camera Fronte 7 MP, f/2.2, [email protected] [email protected] , face detection, HDR, panorama 7 MP, f/2.2, [email protected] [email protected] , face detection, HDR, panorama Suono - allarmi Vibrazione, Suonerie proprietarie Vibrazione, Suonerie proprietarie Suono - Altoparlante Si - Stereo Si - Stereo Mini Jack 3.5 mm No (adattatore Lightning-mini Jack incluso) No (adattatore Lightning-mini Jack incluso) Wi-Fi wi-fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Bluetooth v5.0, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE GPS SI, con A-GPS, GLONASS SI, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Radio FM No No USB/Carica 2.0 con connettore Lightning reversibile 2.0 con connettore Lightning reversibile Sensori Riconoscimento impronte, accelerometro, gyroscopio, prossimità, bussola, barometro Riconoscimento impronte, accelerometro, gyroscopio, prossimità, bussola, barometro Messaggi iMessage, SMS (vista raggruppata), MMS, Email, Push Emai iMessage, SMS (vista raggruppata), MMS, Email, Push Emai Navigazione HTML5 (Safari) HTML5 (Safari) Altro 3D touch - NFC (Solo con Apple Pay) - Cancellazione rumore attiva con microfono dedicato - Siri linguaggio naturale e dettatura - Servizio cloud iCloud - Portachiavi iCloud - TV-out - Mappe - Organizer - Editor documenti - Photo/video editor 3D touch - NFC (Solo con Apple Pay) - Cancellazione rumore attiva con microfono dedicato - Siri linguaggio naturale e dettatura - Servizio cloud iCloud - Portachiavi iCloud - TV-out - Mappe - Organizer - Editor documenti - Photo/video editor Batteria - Tipo 1821 mAh - Non removibile Li-Po - Ricarica Wireless IQ - Ricarica 50% in 30 minuti 1821 mAh - Non removibile Li-Po - Ricarica Wireless IQ Stand-by fino a 10 giorni fino a 10 giorni Tempo Chiamate Fino a 14 ore Fino a 14 ore Colori Rosso (product[Red], Nero, Bianco Silver, Space Gray, Gold (blush) Impermeabilità IP67 (acqua e polvere) IP67 (acqua e polvere) Accessori Inclusi Auricolari EarPods con connettore Lightning, Cavo da Lightning a USB, Alimentatore USB da 5W, Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) Auricolari EarPods con connettore Lightning, Cavo da Lightning a USB, Alimentatore USB da 5W, Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) Prezzo a partire da 499

Conclusioni

E’ ancora presto, naturalmente, per consigliare l’uno o l’altro terminale. E’ possibile, però, ribadire un concetto piuttosto semplice: se non siete interessati al massimo della potenza, ma guardate soprattutto all’estetica e al prezzo, allora iPhone 8 potrebbe essere la soluzione migliore, perché sarà certamente più economico anche se destinato in un tempo abbastanza breve a diventare poco reperibile. Se invece volete tra le mani uno smartphone con un processore al top, ma senza spendere le cifre richieste per iPhone 11, allora iPhone SE 2020 potrebbe fare davvero al caso vostro.

iPhone SE è disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da €499. È possibile acquistare iPhone SE anche con rate da €14,95 al mese o al prezzo di €359 con permuta su apple.com, nell’app Apple Store e negli Apple Store.

Al momento in cui scriviamo potete comprarlo anche su Amazon allo stesso prezzo previsto fra Apple