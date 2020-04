Le abitazioni più fantasiose del mondo nel documentario “Home” di Apple TV+

Le abitazioni visionarie e le famiglie che le hanno sognate sono al centro del documentario Home di Apple TV+. La tv in streaming di Apple propone a partire da oggi il nuovo documentario “Home”, uno show tra architettura, design e stile di vita.

Il nuovo documentario Home offre uno sguardo all’interno delle abitazioni strabilianti di sognatori che sfidano i concetti convenzionali di casa e disegnano dimore originali. Non è soltanto uno show sul design e l’architettura, però: è anche un documentario sullo stile di vita di persone che hanno costruito le proprie abitudini intorno a quattro mura per niente conformiste.

Attraverso nove episodi, gli utenti di Apple TV+ potranno entrare in nove abitazioni diverse in tutto il mondo in Paesi come Svezia, Bali, Chicago, Hong Kong, Maine, India, Malibu, Austin e il Messico. Ogni episodio dura circa 30 minuti.

Nel primo episodio della serie “Home” al centro c’è la casa – serra di uno svedese costruita sopra a una struttura di legno. Altri episodi raccontano, invece, di case fatte di bambù, fantascientifiche, realizzate con materiali artigianali. Un assaggio del documentario “Home” si può avere grazie al trailer ufficiale condiviso da Apple.

In questo periodo di isolamento forzato per la pandemia da Coronavirus, Apple ha reso disponibili gratis alcune serie Apple TV+ e film ai propri utenti, senza bisogno di abbonarsi: sono gratis le serie Apple TV+ Little America, Servant, For All Mankind e Dickinson, per quanto riguarda invece quelle destinate a un pubblico più giovane ci sono Snoopy in Space, Helpsters e Ghostwriter. Dei film invece al momento è possibile guardare in streaming senza abbonarsi soltanto The Elephant Queen.

