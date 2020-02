Diffusore di aromi con lampada multicolore incorporata in offerta a 22,49 euro

Se volete profumare e al contempo umidificare gli ambienti di casa, fatelo con il diffusore multifunzione di TaoTronics attualmente in promozione a 22,49 euro spedizione compresa grazie ad un codice sconto.

Basta riempire il serbatoio d’acqua e accenderlo per umidificare la stanza in cui si trova, inserendo eventualmente qualche goccia di essenza profumata per combinare l’umidificazione della stanza con la diffusione della propria fragranza preferita.

In erboristeria – ma anche online – si possono acquistare oli essenziali di vario genere, che non profumano soltanto gli ambienti ma possono anche alleviare lo stress o eliminare i cattivi odori, alleviare allergie, conciliare sonno, sopire i sintomi del raffreddore o dell’influenza.

Oltre a questo, il diffusore include anche una luce regolabile sia nel colore (ce ne sono 7 disponibili) che nella luminosità, con cicli di accensione e spegnimento programmabili, oppure con un timer per spegnere automaticamente la luce. Ancora, quando gli aromi si esauriscono, il diffusore si spegne automaticamente.

Questo diffusore, come altri del suo genere, è particolarmente utile anche per combattere l’aria secca: questo aiuta a combattere la pelle screpolata, le labbra screpolate o asciutte. Ha un design particolarmente moderno e minimale, e può essere impiegato, oltre che in casa, anche in ambienti di lavoro, in palestra, o in qualsiasi altro luogo lo si preferisse.

Buona anche la capacità, pari a 300 ml. Pesa poco più di 400 grammi ed ha dimensioni contenute in 16,5 x 16,5 x 14,5 centimetri.

Se siete interessati all’acquisto lo trovate su Amazon a 30 euro. Se però inserite il codice NXKSBCP3 lo potete comprare spendendo solo 22,49 euro.