Lexar SL200, nuovi linea di SSD anti-tutto con capacità fino a 2 TB

C’è una nuova linea di SSD che sembra fatta apposta per i viaggi: è la Lexar SL200, che combina un formato super-compatto ad elevate prestazioni, il tutto all’interno di una scocca resistente alle sollecitazioni più insistenti, risultando particolarmente comoda anche negli spostamenti casa-ufficio. I nuovi dischi, disponibili nelle capacità di 512 GB, 1 TB e a breve anche 2 TB, resistono infatti a cadute, urti e vibrazioni senza bisogno di una custodia e misurano poco meno di 9 x 6 x 10 centimetri, perciò entrano facilmente in borse, zaini e taschini.

Dentro a ciascun disco è presente una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit che permette di creare e gestire un’area protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati, proteggendoli così all’eventuale furto in caso di smarrimento dell’SSD. Dal punto di vista delle prestazioni, la nuova linea raggiunge i 550 MB/s in lettura e i 400 MB/s in scrittura, velocità che secondo test interni risultano quattro volte superiori rispetto alle unità disco esterne tradizionali. Ciò faciliterebbe così l’accesso, lo spostamento e l’esecuzione dei backup di tutti i film, la musica, le foto e i file preferiti, oltre che il caricamento più rapido dei giochi.

La nuova linea SL200 di Lexar ha poi un ridotto consumo della batteria del dispositivo al quale si collega, specialmente quando quest’ultimo non è alimentato dalla corrente. In dotazione è compreso sia il cavo USB da tipo C a tipo C che il cavo USB da tipo C a USB standard di tipo A, in modo tale da facilitarne il collegamento con qualsiasi periferica di vecchia o nuova generazione, che sia ad esempio un computer fisso, un MacBook o un iPad Pro.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che la linea di SSD Lexar SL200 è disponibile da inizio mese (nel momento in cui scriviamo, su Amazon ancora è arrivata: nel caso, vi trovate invece invece la precedente serie SL100) ad un prezzo al pubblico indicativo di 149,90 euro per la versione da 512 GB, che salgono a 229,90 euro per il disco da 1 TB. Il prezzo del modello in arrivo da 2 TB invece non è stato ancora annunciato. Ricordiamo infine che tutta la linea gode di una garanzia del produttore limitata di tre anni.