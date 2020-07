Recensione dell’Antizanzara attivo Opple Xiaomi che è anche torcia e lampada ricaricabile via USB

Nella stagionale lotta contro le zanzare macitynet non si fa trovare impreparata e quest’anno passa all’attacco recensendo uno strumento versatile che non solo attira le zanzare e le incamera facendole morire di morte lenta ma compie il gesto definitivo in fretta e con efficienza. E non solo… visto che è uno strumento ricaricabile il produttore ha pensato bene di aggiungere una torcia ed una lampada da campeggio.

La confezione

Il dispositivo arriva in una scatola bianca con all’interno pure un lungo cavo di ricarica USB-micro USB e un manuale rigorosamente in cinese. Niente di più ma a dire il vero non servono istruzioni dettagliate: tutta la parte operativa si riduce al collegare la lampada ad un alimentazione USB, ricaricarla e poi premere su uno dei due pulsanti sopra la presa stessa.

La costruzione è molto solida e non si è fatto risparmio di plastiche neppure per la gabbia che contiene la lampada. La base del cilndro alto 20 cm con diametro di 7 cm è costituita da un disco trasparente che lascia intravedere il cono della torcia e la lampadina e i piedini in gomma impediscono che tocchi il piano di appoggio. Su due “lati” del cilindro di base sono ricavate le aperture per il funzionamento a lampada protette da plastica bianco opaco e poi nella metà superiore del cilindro troviamo la “gabbia” di elementi verticali raccordati in cima e in fondo che contengono la lampada circondata da filamenti in acciaio su cui si scarica la tensione che ucciderà le zanzare.

Nella sommità troviamo un geniale sistema di aggancio in due sezioni che permettono il collocamento del dispositivo appeso ad un gancio o ad un filo con un gancio estraibile.

Nella base troviamo come detto la presa microUSB e i due pulsanti protetti da una elemento in gomma a prova di spruzzi che attivano rispettivamente la sezione antizanzara e le con un clic ciclico la torcia e le due facce led da sole on in combinazione.

Il tutto è molto solido e sembra pure a prova di caduta.

Come funziona

A differenza di altri modelli che abbiamo provato che usavano una ventola ed una luce per creare una sorta di “trappola” questo dispositivo usa sì la luce per attirare gli insetti ma questi una volta entrati nella gabbia si trovano ad affrontare una carica elettrica che li fredda istantaneamente senza peraltro fare rumore (il terribile “ciic” della zanzaro-frittura) e neppure odore.

Noi l’abbiamo provata per oltre una settimana in una località tormentata da zanzare standard e tigre e dobbiamo dire che è super efficace: il test è stato condotto prima e dopo la bonifica del giardino “fonte” delle zanzare più aggressive e poi in casa con il resto della popolazione residua e infine di nuovo all’esterno: in tutte le situazioni la luce era in grado di attrarre gli insetti e il sistema di “freddarli” senza pietà.

Ovviamente il massimo si ottiene posizionando il cilindro nella penombra, oppure, quando sentite l’insetto ronzare vicino alle vostre orecchie posizionarlo poco distante… la zanzara viene attirata senza problemi e finisce inesorabilmente nella griglia.

Il test all’aperto nelle ore notturne provoca delle vere stragi purtroppo anche di altri piccolissimi moscerini e insetti della taglia di una zanzara e ci si pone la domanda: “adesso come ripulisco la scena del (molteplice) delitto?”

In questo ci viene incontro una caratteristica del dispositivo: la resistenza IPX4 e cioè agli spruzzi… è utile non solo quando vi dimenticate l’oggetto all’aperto ma pure per il liberarsi di quel che resta degli insetti.

Per usarla all’interno senza che la luce sia particolarmente fastidiosa (soprattutto in camera dei ragazzini) potete sistemarla sotto il letto.

Alimentazione, Torcia e lampada notturna

La portabilità dell’antizanzara attivo è assicurata da una batteria da 1800mA che si ricarica durante il giorno: se usate solo la lampada antizanzara durerà per circa 10-12 ore mentre l’uso contemporaneo della torcia farà abbassare l’autonomia a 5-6 ore.

La comodità di avere un alimentazione via USB vi permette di collegarla al vostro computere ad un qualsiasi alimentatore USB (non viene fornito nella confezione) oppure ad una batteria con attacco USB che rende la durata praticamente infinita e sicuramente in grado di durare tutta la notte con le tre lampade accese.

La torcia ha una portata discreta: non è adatta ad escursioni notturne in un bosco ma può far comodo in casa o per illuminare dei particolari mentre siete all’aperto in giardino, la lampada led con aperture sui due lati è comoda per una cena all’aperto o in tenda e la combinazione con l’antizanzara ne fa un sistema tutto in uno per “coprire” tavolo da 4-6 persone. Per tavolate più lunghe meglio pensare almeno ad una seconda lampada.

Conclusioni

Ottimo design, spietatezza nel killeraggio, facile da pulire, silenzioso, multifunzione e sopratutto portatile l’antizanzara attivo ce lo porteremo pure in vacanza e nelle occasionali cene all’aperto dalla suocera. Peccato che le istruzioni non siano anche in Italiano ma le funzionalità sono talmente basilari che si impara ad usarlo in pochi secondi. L’assenza di un alimentatore impedisce l’uso immediato fuori dalla scatola ma chi non ha disposizione un caricatore USB per il telefono?

Il costo è superiore ai sistemi “a trappola” ma l’efficienza e la versatilità lo sono altrettanto.

Pro

Efficace, Comodo, versatile. Design funzionale e compatto. Silenzioso e facile da pulire con un getto d’acqua.

Contro

Niente manuale in italiano, nessun alimentatore incluso.

Prezzo al pubblico

L’antizanzara attivo Opple distribuito da Xiaomi Youpin è in vendita a 39 Euro circa su Gearbest applicando il codice sconto GB$MKILLER in fase di acquisto.