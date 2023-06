iPadOS 17 consente di disattivare il multitasking

Apple ha integrato nel corso degli anni varie funzionalità in iPadOS dedicate al Multitasking, in altre parole la possibilità di lavorare con più di un’app contemporaneamente.

Le app che supportano il multitasking possono essere usate in diversi modi: con Split View (due app vengono visualizzate affiancate ed è possibile ridimensionarle, trascinando il cursore che viene visualizzato tra loro), con Slide over (un’app viene visualizzata in una finestra mobile più piccola che è possibile trascinare sul lato sinistro o destro dello schermo), con la finestra centrale (in alcune app, è possibile aprire una finestra centrale che consente di concentrarsi su un elemento specifico, come un’email o una nota), con il supporto al drag&drop da un’app all’altra, ecc.

Il francese Macg da notare che in iPadOS 17 – versione al momento distribuita come beta ai soli sviluppatori – è ora presente una funzione che consente di disattivare completamente le varie funzionalità dedicate al multitasking. In Impostazioni è sono offerte nuove opzioni nella sezione “Multitasking e gesti”, con varie opzioni (a seconda del tipo di iPad usato) che sostanzialmente consentono di disattivare o modificare il comportamento di Split View, Slide Over e Stage Manager.

Disattivando Slide Over non sarà più possibile tocca il pulsante Multitasking nella parte superiore dello schermo e da qui Split View o il pulsante Slide Over per spostare app aperta su un lato o visualizzare una diversa app affiancata ad un’altra app aperta o spostarla in una finestra più piccola.

Opzioni di questo tipo possono essere comodo quando l’iPad è usato da persone che hanno difficoltà a districarsi con più app aperte. Apple, lo ricordiamo, ha previsto in iOS 17 e iPadOS 17 nuove funzioni di accessibilità, semplificando il più possibile l’uso di app, funzioni realizzate in base ai suggerimenti delle persone con disabilità cognitive e di chi le assiste.

Tutte le novità dalla WWDC 2023 in questa pagina del nostro sito: i singoli articoli sono raccolti nella sezione WWDC 2023.