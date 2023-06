In iOS 17 Apple Foto riconosce gli animali domestici

Tra le novità di iOS 17 – aggiornamento per ora distribuito come beta preliminare ai soli sviluppatori – c’è anche il riconoscimento degli animali domestici nell’app di serie Apple Foto.

L’app Foto consente da tempo di effettuare ricerche visive (si può indicare ad esempio “mare” per vedere tutte le foto scattate al mare, “neve” per cercare immagini dove è presente la neve e così via), e anche di trovare e identificare persone specifiche raffigurate in una foto. È possibile assegnare un nome ai volti delle persone e trovarle nell’album Persone.

Con iOS 17, Foto riconosce non solo i volti delle persone ma anche quelli degli animali domestici (cani e gatti). L’album “Persone” ora si chiama “Persone e animali domestici”, riconoscendo – spiega Macrumors – gli animali che appaiono di frequente nei nostri scatti.

Animali che appaiono in una o due foto non verranno mostrati in questa sezione ma i soggetti in questione cominceranno a essere visualizzati quando saranno individuati su più foto. È possibile assegnare un nome all’animale individuato e quindi effettuare le successive ricerche indicando il suo nome nel campo dedicato.

Il riconoscimento degli animali domestici sembra funzionare bene, e – grazie al machine learning on-device (elaborazioni effettuate direttamente sul dispositivo) non associa per errore scatti dove sono presenti animali con pellicce o altre caratteristiche simile ai nostri.

Apple ha migliorato la ricerca visiva anche per quanto concerne i fotogrammi video in pausa: ora è possibile identificare cibi, vetrine, insegne e simboli ed estrarre singoli soggetti da foto e video.

Tutte le novità presentate da Apple alla conferenza WWDC 2023 sono riassunte in questa pagina del nostro sito: invece i singoli articoli sono raccolti nella sezione dedicata WWDC 2023.