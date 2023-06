Il leader di partito è sbagliato per un errore in Excel

Per due giorni il Partito Socialdemocratico d’Austria (SPÖ) ha indicato un nuovo leader, diverso rispetto a quello che effettivamente aveva prevalso al congresso, tutto ciò a causa di un errore umano commesso in Excel.

Inizialmente era stato indicato come vincente Hans Peter Doskozil, governatore del Burgenland, e questo aveva cominciato a rilasciare interviste, spiegando di essere già al lavoro per formare la propria squadra. Lunedì 5 giugno l’SPÖ ha annunciato un errore nei conteggi, assegnando la vittoria a Andreas Babler, il sindaco di una città della Bassa Austria.

La responsabile della commissione elettorale del partito, Michaela Grubesa, ha riferito di un “errore tecnico”; secondo quanto riferiscono i media locali, il problema si è verificato trascrivendo alcuni voti in un foglio di calcolo di Excel (probabilmente una banale distrazione nella sommatoria).

Sabato erano stati indicati 596 voti validi: 316 per Doskozil e 279 per Babler, ma la somma era 595; è stato necessario ricontare tutte le schede e il risultato emerso si è rivelato diverso da quanto annunciato prima: Baler ha ottenuto 317 voti contro i 280 di Doskozil

Un simile problema – riferisce il Washington Post – si era verificato nel 2007 nelle elezioni in Scozia, con i media che avevano riportato come vincente il partito errato.

Quanto accaduto in Austria non è sfuggito agli utenti Twitter, alcuni dei quali hanno suggerito all’SPÖ corsi di Excel per principianti, e sembra che qualcuno abbia anche ordinato e fatto consegnare presso la sede dell’SPÖ il volume “Excel for Dummies”.