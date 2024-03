Offerte di Primavera, disco esterno Thunderbolt da 40 Gbps e 2 Tb a 216€

Se vi serve un disco davvero molto veloce, in particolare il più veloce possibile per il vostro Mac, quindi 2800 MB/s, oggi su Amazon potete costruirvene facilmente uno in caso da 2 TB a 216€ grazie alle offerte di primavera sull’enclosure Thunderbolt Satechi e questo disco Crucial che costa 119,99€

Vi stiamo consigliando, lo si sarà compreso, di un assemblato da realizzare in proprio al cui cuore c’è la tecnologia Thunderbolt 4.

Al centro del sistema abbiamo un SSD ad elevate prestazioni, il Crucial P3. Si tratta di un disco NVMe (PCIe Gen3 x4) capace di svolgere letture sequenziali fino a 3500 MB/s, e di lettura/scrittura casuale 650K/700K a IOPS.

Gli SSD Crucial P3 NVMe sono basati sulla tecnologia Micron®Advanced 3D NAND, e sono testati e convalidati secondo i rigorosi standard che ci si aspetta da uno dei più grandi produttori mondiali di memorie flash.

Il disco per essere fruibile richiede di essere installato all’interno di un computer compatibile. Se non ce l’avete (e se avete un Mac non ce l’avete certamente) eccoc he diventa utile un’alloggiamento come quello di Satechi.

Si tratta di un box esterno NVMe che supporta PCI-E Gen 4×4 con velocità di lettura/scrittura fino a 3840 MB, velocità di trasferimento di 40 Gbps e retrocompatibilità a USB3.2Gen2 10 Gbps/Gen1 5 Gbps e USB2.0 480 Mbps.

È realizzato in alluminio e policarbonato per performance efficaci e una corretta dissipazione del calore per trasferire i file in tutta tranquillità con la sicurezza che il dispositivo collegato e il case SSD lavorino entro la temperatura standard di funzionamento. Include un cacciavite per montare l’SSD correttamente. È plug and play, non occorrono driver.

Come abbiamo accennato il disco interno e il case portano ad avere un disco molto veloce e molto conveniente. Se si fa un confronto con prodotti commerciali 216 € è poco più del prezzo di dischi con metà della velocità di quella che riuscirete ad avere con l’acquisto del disco Crucial e della custodia Satechi.