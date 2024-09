Disney Plus blocca la condivisione delle password, ecco che succede

Pubblicità

La minacciata scure è stata calata: Disney+ blocca condivisione delle password sul suo servizio e stabilisce regole precise sull’utilizzo “fuori dal nucleo familiare” dei servizi di film in streaming.

Nulla di nuovo dal punto di vista della svolta nelle regole. Disney, con l’aumento dei prezzi, aveva annunciato da tempo sarebbe partito un sistema per regolamentare il sistema che fino ad oggi aveva permesso di distribuire gli estremi dei propri account. Ad agosto, l’ultimo avviso.

Di quel che succede oggi Disney dice esplicitamente che questa pratica è contro le norme di servizio e che conseguentemente sarà repressa, tecnicamente e anche legalmente. L’Italia, dopo un periodo di test svolto in alcune nazioni, entra nel novero delle nazioni in cui il regolamento è in vigore.

Cosa significa nucleo familiare

Per poter vedere Disney+, chi fruisce di uno specifico “nucleo familiare” ovvero «l’insieme – dice Disney – dei dispositivi associati alla tua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono. Non puoi condividere il tuo abbonamento con persone esterne al tuo nucleo familiare».

Concetto di base e metodo per identificare il nucleo familiare e, probabilmente, anche la tecnologia per mettere in atto la repressione della condivisione, sembrano essere le stesse che hanno permesso a Netflix di fermare, già nel 2023, un’emorragia di utenti e un fatturato insoddisfacente.

Come vengono bloccati gli account

Per stabilire se la TV viene vista da chi compone il nucleo familiare vengono letti i dispositivi e punto di accesso Internet: «I dispositivi – si legge sul sito Disney – che accedono con regolarità al tuo account dallo stesso punto di accesso internet verranno probabilmente classificati come appartenenti al tuo nucleo familiare, mentre i dispositivi che non sono associati a un’attività regolare sul servizio e che non accedono al servizio dalla stessa posizione saranno probabilmente classificati come esterni al tuo nucleo familiare».

Nel caso in cui un dispositivo viene riconosciuto come non appartenente al nucleo familiare, «sarà necessario procedere con l’aggiornamento della posizione associata al tuo nucleo familiare. Un codice d’accesso temporaneo verrà inviato all’indirizzo email associato all’account per confermare l’aggiornamento».

In viaggio o lontani da casa

Se siamo casa oppure in viaggio è comunque possibile usufruire Disney+ anche su una TV. Se si visualizza la scritta “Questa TV non sembra far parte del nucleo familiare associato a questo account” basta selezione “sono fuori da casa” . È anche possibile scegliere, in caso di assenza per un periodo di tempo prolungato, scegliere di aggiornare il tuo nucleo familiare.

Le operazioni descritte sopra richiedono l’uso di un codice d’accesso temporaneo che viene inviato all’indirizzo email associato all’account. Disney ammonisce a considerare, a scanso di furberie, che il numero di volte in cui si può aggiornare il nucleo familiare o selezionare l’opzione son fuori casa è limitato.

Aggiungere un utenza al nucleo familiare

Resta possibile condividere il proprio abbonamento Disney: basta pagare. L’aggiunta di un utente costa 4,99€ o 5,99 € che si aggiungono al prezzo dell’abbonamento regolare. Un utenza collegata da un abbonamento principale ha alcune limitazioni, ma è possibile vedere tutti i contenuti dell’utente titolare.

I titolari di account che desiderano aggiungere al loro abbonamento Disney+ una persona esterna al loro nucleo familiare possono farlo con l’opzione Utente extra di Disney+.

