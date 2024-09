Xiaomi TV Max distrugge il prezzo dei televisori da 100 pollici

Pubblicità

Le novità Xiaomi non si limitano ai nuovi smartphone 14T Series (qui il modello Pro e Mix Flip, invece impressioni e unboxing di 14T da qui): dai nuovo robot aspirapolvere alla Xiaomi Smart Band 9, sono sette i nuovi dispositivi presentati dal costruttore che arricchiscono il portafoglio AIoT dell’azienda, nell’ordine: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro, Xiaomi TV Max 2025 nei modelli da 85″ e addirittura 100″, Xiaomi Buds 5, Xiaomi Smart Band 9 e la versione aggiornata di Xiaomi Watch 2. Ecco tutte le novità.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

Si tratta di una delle soluzioni di pulizia più potenti e intelligenti del marchio, dotato di una stazione base tutto in uno avanzata, che include un sistema di lavaggio del mop ad alta temperatura.

Gli utenti possono anche regolare la temperatura dell’acqua per ottimizzare la pulizia, e la funzione di asciugatura ad aria calda per i mop. Quest’ultimo, è posizionato su un braccio estendibile, così da raggiungere anche gli angoli più difficili, mentre la potenza di aspirazione di 8000Pa garantisce una rimozione efficace di polvere, peli di animali e altri detriti. Al suo interno è alimentato da una batteria da 5200 mAh, che offre fino a 120 minuti di pulizia. E’ disponibile a 649,99 € dal 10 dicembre anche su Amazon.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro propone un prezzo più accessibile, senza rinunciare ad una stazione base che svuota automaticamente il serbatoio in 13 secondi, riducendo i tempi di manutenzione.

Con una potenza di aspirazione di 7000Pa e quattro livelli regolabili, è pensato per rimuovere sporco e peli di animali anche su tappeti. Grazie al rilevamento intelligente di questo ultimi, la potenza di aspirazione aumenta dove serve e la tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli garantisce una pulizia in totale autonomia. Con una batteria da 5200mAh assicura fino a 160 minuti di autonomia. Disponibile a 499,99€ dal 10 dicembre, sia acquista anche su Amazon.

Xiaomi TV Max 100 e 85 2025

Xiaomi TV Max 100 e 85 portano l’intrattenimento di grandi dimensioni nelle case di tutti. Si tratta di due TV con schermi QLED 4K UHD e una gamma cromatica DCI-P3 del 94%. Sono pensati per la visione di film e sport, ma anche per i giochi, grazie al refresh rate di 144Hz e al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos.

Naturalmente offrono l’integrazione con Google TV e controllo tramite Xiaomi Watch 2. Xiaomi TV Max 100 pollici sarà disponibile a 1999,99 €, mentre Xiaomi TV Max 85 pollici a 1299,99€. Al momento la data di rilascio è fissata per un generico “prossimamente su mi.com”.

Xiaomi Buds 5

Xiaomi ha anche presentato i suoi auricolari di fascia medio alta. Con Xiaomi Buds 5 propone un driver a doppio magnete da 11mm e cancellazione attiva del rumore personalizzabile.

Gli auricolari offrono fino a 39 ore di autonomia e comandi tattili, ottimizzate anche per le chiamate in condizioni di vento grazie a im sistema do microfoni avanzati che elimina i fruscii di sottofondo.

Disponibili a 99,99 € da oggi si acquistano anche su Amazon.

Xiaomi Smart Band 9

Arriva ufficialmente in Italia anche Xiaomi Smart Band 9 nella nuova versione color Titan Gray, la smart band ormai ben nota della società che mai come questa volta combina moda e funzionalità. Per tutte le caratteristiche vi rinviamo all’articolo completo, mentre qui basti pensare che dalla sua il bracciale propone una batteria che dura fino a 21 giorni ed è in grado di tracciare oltre 150 modalità sportive.

Non solo, tra le sue funzioni avanzate il monitoraggio della salute. Disponibile a 39,99 € anche su Amazon.

Xiaomi Watch 2

Infine, Xiaomi Watch 2 si veste di una nuova variante Titan Gray, con nuove funzioni come i quadranti personalizzabili e modalità Pet Park. Include anche la possibilità di controllare Xiaomi TV Max Series 2025 tramite l’orologio. Disponibile a 169,99 €, si acquista direttamente da qui.

Da questa pagina per i nuovi terminali Xiaomi !4T Series, 14T Pro e Mix Flip, invece per unboxing e impressioni su Xiaomi 14T si parte da qui, infine per il TV da 100 pollici a prezzo impossibile, Buds 5, robot aspirapolvere e altre novità del marchio da qui. Tutti gli articoli che parlano di Xiaomi sono disponibili qui, invece per le notizie sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.