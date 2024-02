Disney investe 1,5 miliardi di dollari in Epic Games per un nuovo universo gaming

Disney ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari in Epic Games, la software house nota per giochi quali Fortnite e per il “motore” grafico Unreal Engine, mossa che arriva nell’ambito di un più ampio quadro di cooperazione che prevede la creazione di un “universo” dedicato al gaming da parte di Disney.

Le due aziende hanno in cantiere la creazione di “un vasto universo” dedicato al gioco e all’intrattenimento, si potrebbe parlare di “metaverso” ma il termine è probabilmente troppo abusato e nessuna delle due aziende lo ha usato per definire ciò che i rispettivi dirigenti hanno in mente.

Bob Iger, il CEO di Disney, ha annunciato l’investimento in una intervista alla CNBC, spiegando che le due aziende collaboreranno su un nuovo universo dedicato ai giochi e all’intrattenimento, un progetto pluriennale che promette di “rafforzare ulteriormente la portata delle storie ed esperienze Disney”.

Iger ha spiegato che non saranno solo i parchi a tema a consentire agli appassionati di interagire con personaggi e franchise che amano e che l’azienda desidera integrare sue narrazioni di alto livello in Fortnite, permettendo agli utenti di giocare, guardare, creare e acquistare beni digitali e fisici.

Iger parla di questo investimento come “il più importante di sempre” nel settore dei giochi, mossa che, a suo dire, offre “significative opportunità di crescita ed espansione”.

“Il pubblico più giovane in particolare è grande consumatore di giochi”, ha riferito ancora Iger, evidenziando il tempo che le nuove generazioni di persone passano davanti agli schermi, un universo che offre una “straordinaria opportunità di incontrare i consumatori dove sono presenti”, “permettere ad un pubblico più ampio di coltivare un legame con i brand e franchise iconici di Disney, inclusi Marvel, Star Wars e molto altro”.

Per l’investimento da 1,5 miliardi di dollari è necessario attendere le normali tradizionali condizioni di chiusura sull’operazione, nonché l’approvazione delle competenti autorità.

