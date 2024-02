Lancia Ypsilon Cassina è la prima Y completamente elettrica

È arrivata senza preavviso, senza clamore, e con settimane di anticipo rispetto al previsto: Il lancio (perdonate il gioco di parole) di Lancia Ypsilon Cassina, la prima Y 100% elettrica, è fissato per il 14 febbraio, ma invece di attenderla a San Valentino l’azienda ha sorpreso tutti regalando al mondo un’anteprima della sua nuova Edizione Limitata Cassina.

Con una tiratura di 1.906 unità a ricordare l’anno di fondazione (appunto 1906) del marchio automobilistico fondato da Vincenzo Lancia. La nuova elettrica è stata sviluppata in collaborazione con Umberto e Cesare Cassina, imprenditori nel campo dell’allestimento delle auto di fascia alta.

All’interno dell’abitacolo troviamo sedili in Alcantara con pattern a cannelloni, un vassoio per la ricarica wireless dello smartphone rivestito in pelle e – tra gli altri – l’evoluto sistema di infotainment con tecnologia SALA (Sound Air Light Augmentation), che promette di semplificare l’esperienza digitale a bordo con pochi pulsanti o l’uso della voce.

L’annuncio della presentazione è stato pubblicato su Facebook a inizio mese, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, con alcune immagini del veicolo in Blu Zaffiro, al quale è seguito poi un video su YouTube, che riportiamo in questo articolo, con cui l’amministratore delegato Luca Napolitano ha dato il via alle prenotazioni online sul sito ufficiale.

Lancia Y Cassina, design e specifiche

È la prima vettura della nuova era Lancia 100% elettrica, anche se per il momento il costruttore non si sbottona molto sulle specifiche. Si legge ad esempio che promette tra i 394 e i 403 chilometri di autonomia (il consumo dichiarato va dai 14,3 ai 14,6 kWh/100 km) e beneficia dell’ecosistema Stellantis per quanto riguarda la ricarica tramite Free2move Charge.

La macchina sarà prodotta nello stabilimento spagnolo Stellantis di Figueruelas (Saragozza, Spagna). Il design è ispirato a quello della concept Pu+Ra Hpe, anche se qui ritroviamo una particolare striscia LED che reinterpreta in chiave moderna e minimalistica la classica calandra delle vecchie Lancia. Al posteriore invece i fanali tondi ricordano quelli della leggendaria Stratos.

Il prezzo

A far discutere di più è il prezzo, che ovviamente non è stato ancora annunciato. C’è chi ipotizza un prezzo-lancio di 40.000 €, tenendo conto anche del fatto che le gemelle 208 e Corsa stanno intorno ai 35mila euro; ma per la conferma (o la smentita) bisognerà attendere mercoledì 14 febbraio.