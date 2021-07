Disponibile aggiornamento a macOS Big Sur 11.5

Apple ha rilasciato l'aggiornamento a macOS 11.4. Per i Mac con CPU Intel il supporto per GPU AMD con architettura Navi RDNA2 (6800, 6800XT e 6900XT), utilizzabili come schede video esterne in box Thunderbolt 3 (eGPU). Supporto per l'audio spaziale con Dolby Atmos e formati Lossless Audio in Apple Music.