Nothing Ear mettono ChatGPT nelle orecchie a una condizione

Nothing non si ferma più, il marchio lanciato dal CEO Carl Pei presenta due nuovi auricolari della serie Ear: il primo, chiamato semplicemente Ear è il modello di punta, mentre il secondo più economico si chiama Ear (a). Il modello Ear, di fatto, è il successore diretto di Ear (2) (la recensione qui), che a sua volta ha rappresentato un aggiornamento rispetto a Ear 1.

Questo nuovo modello di Ear, che viene proposto al prezzo di 149 euro, mantiene l’iconico design trasparente, che del resto ha sempre contraddistinto lo stile degli auricolari della società, risultando esteticamente molto simile al precedente modello. Tuttavia, sostituisce al suo interno il driver dinamico, che adesso è personalizzato da 11 mm e dotato di un design a doppia camera.

Il tutto, naturalmente, si traduce in una migliore qualità audio, con suoni ancora più chiari e nitidi del suo predecessore. Non solo. Il nuovo modello dispone di un algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC) che riesce a verificare la perdita di suono tra gli auricolari e il condotto uditivo e regolare la cancellazione del rumore di conseguenza.

Ovviamente, si tratta di un ANC adattivo, che gli auricolari potranno regolare tra alto, medio e basso, a seconda delle necessità, per una cancellazione massima valutata dalla società a 45 dB, quasi il doppio di quella offerta da Ear (2).

Quanto ad autonomia, i nuovi auricolari funzionano fino a 40 ore e mezza con una singola ricarica, naturalmente affiancandoli alla custodia di ricarica, senza la quale invece offrono 8 ore e mezza di riproduzione.

Tra le altre migliorie, queste nuove Ear offrono un nuovo microfono per ridurre le interferenze durante le chiamate, il supporto al codec LHDC 5.0 e LDAC per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth, oltre alla possibilità di passare rapidamente da un dispositivo connesso all’altro.

Ear (a)

Proprio come Google, anche Nothing ha scelto di lanciare di recente una serie “a” più economica. E’ già successo con lo smartphone, phone (2a), mentre adesso il suffisso si applica anche alla serie di auricolari più economici. Ear (a), anzitutto, saranno disponibili in bianco e nero, con parti non trasparenti. Il prezzo è di 99 euro, quindi 50 euro in meno rispetto alla controparte top di gamma.

Ciò nonostante, questi auricolari non rinunciano alla stessa tecnologia ANC e allo stesso algoritmo AI del modello Ear. Addirittura, ha una durata della batteria maggiore, potendo raggiungere le 42 ore e mezza con l’ausilio della cover.

ChatGPT, integrato

Novità nelle novità è la presenza di ChatGPT all’interno di questi auricolari. Si tratta di una integrazione unica nel suo genere. Disponibile solo con gli auricolari Nothing quando connessi ai telefoni Nothing.

Questo nuovo sistema permette di utilizzare il controllo vocale per accedere a ChatGPT su Ear e Ear (a), in totale mobilità. La configurazione iniziale avviene tramite l’app Nothing X e prossimamente sarà disponibile anche per Ear (1), Ear (2) e Ear (stick).

Tutti i prodotti Nothing, compresi gli auricolari si acquistano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.