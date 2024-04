Vendite Mac +2% nel primo trimestre rispetto allo scorso anno

Le vendite complessive di personal computer (PC) a livello globale sono cresciute del 3% anno su anno nel primo trimestre del 2024, dati positivi dopo otto trimestri consecutivi di declino a causa del rallentamento della domanda e correzioni delle scorte di magazzino.

A riferirlo è Counterpoint Research evidenziando dati positivi anche per Apple. Secondo la società di ricerche la Casa di Cupertino ha venduto cinque milioni di Mac nel primo trimestre del 2024, rispetto ai 4,9 milioni del primo trimestre 2023, una crescita annuale del 2% sostenuta principalmente dai modelli con chip M3.

Apple è quarta tra i produttori globali di PC, preceduta da Lenovo, HP e Dell. Da notare che, rispetto ad altre società di analisi, Counterpoint non include gli iPad nel conteggio, elemento che, ovviamente, permetterebbe ad Apple di vantare un market share ancora più elevato.

Counterpoint riferisce che la crescita nelle spedizioni PC nel primo trimestre del 2024 arriva dopo una crescita relativamente bassa registrata nel primo trimestre dello stesso periodo dello scorso anno. Per i prossimi trimestri del 2024 le analisi prevedono una crescita sequenziale, pari al 3% anno su anno, in gran parte determinata dall’interesse intorno all’intelligenza artificiale, con una ripresa generale per diversi settori, lasciando immaginare un nuovo ciclo di sostituzione delle macchine.

