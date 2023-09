DJI Mini 4 Pro, spuntano foto e specifiche del drone

Spuntano in rete le immagini di quel che sembra la confezione completa di vendita di DJI Mini 4 Pro, il prossimo drone della linea Mini. Le foto, oltre a mostrare il drone, forniscono già molte delle caratteristiche tecniche principali del velivolo.

Sembra che DJI sia ormai pronta ad annunciare il Mini 4 Pro, dopo mesi di fughe di notizie e anticipazioni varie. Sebbene DJI non abbia riconosciuto l’esistenza di un successore di Mini 3 Pro, il drone è comparso di recente presso vari organismi di regolamentazione, indicando l’imminente rilascio.

Adesso, utenti come @Quadro_News avrebbero ottenuto foto dell’imballaggio destinato alla vendita al dettaglio di Mini 4 Pro, confermando diverse specifiche del dispositivo già apparse in rete nelle settimane scorse.

Non sorprende che Mini 4 Pro peserà meno di 250 grammi, garantendo così il rispetto di varie normative per la guida senza patentino. Tuttavia, il drone avrà una rilevazione attiva degli ostacoli omnidirezionale, oltre al solito set di funzionalità software per la fotocamera, tipiche di DJI, come il Focus track e Hyperlapse. Inoltre, DJI dichiara che la durata della batteria di Mini 4 Pro è di 34 minuti, con una trasmissione video fino a 20 km a 1080p.

Ovviamente, resta il fatto che le normative UE limiteranno la trasmissione video del Mini 4 Pro a 10 km.

DJI Mini 4 Pro, caratteristiche

Inoltre, a giudicare dalle immagini, sembra che Mini 4 Pro abbia una singola fotocamera da 48 MP con apertura f/1.7 e lunghezza focale equivalente di 24 mm. Pertanto sembra che il prossimo drone Mini Pro di DJI manterrà molte delle funzionalità del suo predecessore, inclusi la registrazione video in slow motion 4K/100 FPS e il supporto video HDR.

Presumibilmente DJI svelerà il Mini 4 Pro entro le prossime due settimane, con una data di lancio prevista per il 15 settembre, come suggerita da @Osita_LV. Per tutti gli articoli che riguardano il mondo DJI, e più in generale dei droni, il link da cui partire è direttamente questo.