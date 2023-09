DJI Mini 4 Pro, il drone per creativi senza patentino

Come anticipato, Atterra DJI Mini 4 Pro, l’ultimo drone in ordine cronologico della serie mini di DJI. Si tratta del drone compatto con fotocamera che offre nuove esperienze creative, dotato di un sistema di rilevamento degli ostacoli a 360 gradi e di una trasmissione video di nuova generazione, denominata O4.

Anche questo modello propone un peso inferiore a 249 grammi, con possibilità di essere dunque pilotato in molti Paesi europei senza necessità di patentino. Piccolo, ma sempre performante, con una qualità delle immagini elevata grazie al sensore CMOS da 1/1.3 pollici, alla doppia ISO nativa e alle funzionalità di ripresa avanzate.

Cattura ogni dettaglio grazie all’apertura f/1.7, alla risoluzione delle immagini da 48 MP e ai video HDR in 4K/60fps. La modalità di ripresa verticale e l’algoritmo di riduzione del rumore nella modalità video in notturna garantiscono immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

DJI Mini 4 Pro offre un’autonomia di volo di 34 minuti, che può essere estesa a 45 minuti con la Batteria di volo intelligente Plus. La trasmissione video è l’ultima O4, che garantisce un controllo reattivo e fluido fino a 20 km di distanza. Nei paesi UE il limite di trasmissione sarà di 10km come richiesto dalle normative europee.

Presenti il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e i sistemi di assistenza al pilota avanzati che aumentano la sicurezza in volo.

Ancora, offre diverse modalità di ripresa come Spotlight, Punto di interesse e ActiveTrack a 360 gradi, che consentono di creare video praticamente automatici. Sfrutta anche funzionalità intelligenti come MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama e QuickTransfer per creare contenuti originali. Inoltre, l’app LightCut semplifica l’editing dei video, consentendo di generare video con un solo tocco.

DJI Mini 4 Pro, prezzi e disponibilità

Il nuovo drone è disponibile per l’acquisto su djistore.it e Amazon, nelle seguenti configurazioni:

DJI Mini 4 Pro ( con DJI RC-N2 senza schermo ), è disponibile al prezzo di 799 € e include un drone, un radiocomando DJI RC-N2, un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore USB-C), un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore Lightning), una Batteria di volo intelligente, una coppia di eliche per (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore, una fascia proteggielichee un cavo PD da tipo C a tipo C.

( ), è disponibile al prezzo di e include un drone, un radiocomando DJI RC-N2, un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore USB-C), un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore Lightning), una Batteria di volo intelligente, una coppia di eliche per (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore, una fascia proteggielichee un cavo PD da tipo C a tipo C. DJI Mini 4 Pro (con DJI RC 2 con schermo) è disponibile al pubblico di 999 € e include un drone, un radiocomando DJI RC 2, una Batteria di volo intelligente, una coppia di eliche (viti Incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore una fascia proteggieliche e un cavo PD da tipo C a tipo C.

è disponibile al pubblico di e include un drone, un radiocomando DJI RC 2, una Batteria di volo intelligente, una coppia di eliche (viti Incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore una fascia proteggieliche e un cavo PD da tipo C a tipo C. DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (con DJI RC 2) è disponibile al prezzo di 1129 € e include un drone, un radiocomando DJI RC 2, 3 Batterie di volo intelligenti, 3 paia di elliche (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore, una fascia proteggieliche, un cavo PD da tipo C a tipo C, un cavo USB-C, una borsa a tracolla per il trasporto del drone e la Stazione di ricarica a due vie.

Tutti gli articoli che parlano di DJI sono disponibili in questa sezione di macitynet.