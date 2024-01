DJI presenta il potente drone per consegne FlyCart 30

DJI, tra i marchi più noti nella produzione di droni civili e tecnologia fotografica, presenta DJI SkyLogistics 30 (SL30) sul mercato mondiale:i tratta di un drone, non per uso personale, ma per consegne, in grado di affrontare le tradizionali sfide del trasporto grazie alla sua capacità di carico, distanza operativa, affidabilità e funzionalità intelligenti.

SL30 utilizza una configurazione coassiale a 4 assi, otto pale, multirotore con eliche in fibra di carbonio e può raggiungere una velocità massima di volo di 20 m/s. In configurazione a doppia batteria, può trasportare un carico utile di 30 kg fino a 16 km. In emergenza con batteria singola, la capacità di carico aumenta a 40 kg per una distanza operativa di 8 km.

La trasmissione DJI O3 mantiene una connessione stabile tra il drone e i radiocomandi fino a 20 km, mentre la modalità Doppio Operatore consente di trasferire il controllo del drone tra due piloti in posizioni diverse con un solo clic.

SL30 si adatta a diverse situazioni, con protezione IP55, può operare a temperature tra -20°C e 45°C e volare con venti fino a 12 m/s. Le eliche standard sono ottimizzate per altitudini tra 0 e 6.000 m e supportano un volo fino a 3.000 m con un carico utile di 30 kg. Le batterie autoriscaldanti mantengono prestazioni anche a basse temperature.

Le funzioni di sicurezza integrate di SL30 sono davvero tante. Il ricevitore di segnale ADS-B integrato fornisce avviso tempestivo della presenza di aerei con equipaggio nelle vicinanze. In caso di emergenza, un paracadute integrato si apre per far atterrare il drone in modo stabile, proteggendo persone e proprietà.

SL30 si ripiega facilmente per il trasporto su un veicolo standard. In modalità Cargo, i carichi utili vengono posizionati in un vano da 70 litri con sensori di peso e baricentro. In modalità Verricello, i carichi vengono trasportati da una gru a verricello, con un cavo da 20 m che può ritrarsi manualmente o automaticamente a 0,8 m/s e può trasportare fino a 40 kg di peso.

Il software DJI SkyLogistics Hub semplifica le operazioni di consegna aerea con pianificazione, monitoraggio dello stato, gestione centralizzata delle risorse del team e raccolta e analisi dei dati. Supporta il feed live attraverso la fotocamera stabilizzata FPV ad alta risoluzione del drone.

