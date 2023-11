DJI Osmo Pocket 3 contro iPhone 15 Pro

Sappiamo che DJI Osmo Pocket 3 non è uno smartphone, così come iPhone 15 Pro non è una camera con gimbal incorporata. Si tratta di dispositivi certamente differenti, ma che in qualche misura possono essere confrontati. Ovviamente, ci riferiamo al reparto foto e video ed è su quest’ultimo che vogliamo focalizzare l’attenzione in questo articolo. Sebbene si tratti di dispositivi differenti, la domanda cui cerchiamo risposta è semplice: se compro un Osmo Pocket 3 posso evitare di acquistare l’iPhone per fare i video?

Da tempo l’iPhone, oltre che uno smartphone, è considerato il punto di riferimento per le foto e i video in mobilità. In molti, infatti, lo utilizzano come camera principale e per questo abbiamo deciso che, in fondo, si potesse confrontare con l’ultima camera tascabile di DJI.

iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro, che abbiamo recensito a questo indirizzo, è dotato di un sistema di fotocamere che offre una vasta gamma di opzioni fotografiche. E’ attualmente l’iPhone più potente in termini di reparto multimediale, wropone una fotocamera principale da 48MP con apertura ƒ/1.78 e stabilizzazione ottica dell’immagine, che certamente offre risultati eccezionali in condizioni di luce variabile.

Inoltre, l’iPhone 15 Pro include un ultra-grandangolo da 12MP e due teleobiettivi (2x e 5x da 12MP) per catturare dettagli da diverse distanze.

Il dispositivo offre anche un potente zoom ottico 5x e la possibilità di estenderlo fino a 10x, oltre a un zoom digitale fino a 25x.

Tra le L’iPhone 15 Pro offre anche diverse modalità fotografiche, come la fotografia macro, la modalità Notte, Ritratti con Controllo profondità, Panorama, Apple ProRAW, e molto altro.

Per quanto riguarda la registrazione delle immagini fisse, l’iPhone 15 Pro registra foto in formati HEIF, JPEG e DNG, consentendo un ampio margine di creatività.

Caratteristiche fotografia iPhone 15 Pro:

Fotocamera principale da 48MP con apertura ƒ/1.78 24 mm,

Ultra-grandangolo da 12MP con apertura ƒ/2.2, 13 mm.

Teleobiettivo 2x da 12MP e teleobiettivo 5x da 12MP, 48mm.

Zoom ottico 5x, estensione totale dello zoom ottico 10x.

Supporto per foto ad altissima risoluzione da 24MP e 48MP.

Diverse modalità fotografiche, tra cui Notte, Ritratti, Panorama, Fotografia macro e altro.

Registrazione foto in formati HEIF, JPEG e DNG.

Funzionalità di registrazione video 4K fino a 60 fps, HDR Dolby Vision, ProRes a 60 fps, video in slow-motion e time-lapse, registrazione audio stereo, ecc.

Caratteristiche Video iPhone 15 Pro:

Registrazione video 4K a diverse frequenze di fotogrammi, tra cui 24, 25, 30, 48, 50 e 60 fps.

Modalità Cinema 4K HDR a 30 fps.

Registrazione video ProRes a 60 fps con registrazione esterna.

Registrazione video HDR Dolby Vision.

Registrazione video in macro, slow-motion a 120 fps o 240 fps.

Registrazione audio stereo.

Varie opzioni di zoom durante la registrazione video.

DJI Osmo Pocket 3

Pocket 3 è noto per la sua compattezza e la sua focalizzazione principalmente sulla registrazione video. La fotocamera è dotata di un sensore CMOS da 1 pollice con un obiettivo da 20mm e un’apertura ƒ/2.0. Offre una gamma di impostazioni ISO per le foto, ma ha opzioni per lo zoom più limitate.

Il dispositivo supporta scatti singoli, panorami e formati di foto JPEG e JPEG+DNG. Non c’è memoria integrata, con le capacità di memoria che son affidate ad una scheda microSD.

Caratteristiche tecniche Osmo Pocket 3:

Fotocamera:

Sensore: CMOS da 1”

Obiettivo: Formato equivalente 20 mm

Apertura: f/2.0

Intervallo di messa a fuoco: da 0,2 m a ∞

Intervallo ISO

– Foto: 50-6400

– Video: 50-6400

– Video in condizioni di scarsa illuminazione: 50-16000

– Slow Motion: 50-6400

– Foto: 50-6400 – Video: 50-6400 – Video in condizioni di scarsa illuminazione: 50-16000 – Slow Motion: 50-6400 Velocità dell’otturatore elettronico

– Foto: 1/8000-1 s

– Video: 1/8000 s fino al limite dei fotogrammi al secondo

– Foto: 1/8000-1 s – Video: 1/8000 s fino al limite dei fotogrammi al secondo Dimensione massima dell’immagine

– 16:9, 3840×2160

– 1:1, 3072×3072

– 16:9, 3840×2160 – 1:1, 3072×3072 Zoom

– Zoom digitale

– Foto: 3840×2160, 2x

– Video: 1080p, 4x; 2.7K, 3x; 4K, 2x

– UVC e Live streaming: 1080p, 4x

– Slow Motion/Timelapse: non disponibile

– Zoom digitale – Foto: 3840×2160, 2x – Video: 1080p, 4x; 2.7K, 3x; 4K, 2x – UVC e Live streaming: 1080p, 4x – Slow Motion/Timelapse: non disponibile Modalità fotografiche

– Scatto singolo: .ca 9,4 MP

– Countdown: Off/3/5/7 s

– Panorama: 180°, 3×3

– Scatto singolo: .ca 9,4 MP – Countdown: Off/3/5/7 s – Panorama: 180°, 3×3 Video normali

– 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60fps

– 3K (1:1): 3072×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 2160p (1:1): 2160×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 1080p (1:1): 1080×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 3K (9:16): 1728×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 2.7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps

– 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60fps – 3K (1:1): 3072×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2160p (1:1): 2160×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (1:1): 1080×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps – 3K (9:16): 1728×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2.7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps Slow motion

– 4K (16:9): 3840×2160 a 120 fps

– 2.7K: 2688×1512 a 120 fps

– 1080p: 1920×1080 a 120/240 fps

– 4K (16:9): 3840×2160 a 120 fps – 2.7K: 2688×1512 a 120 fps – 1080p: 1920×1080 a 120/240 fps Hyperlapse

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 Timelapse

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps

– Intervalli: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s

– Durata della ripresa: 5/10/20/30 minuti, 1/2/3/5/∞ ore

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps – Intervalli: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s – Durata della ripresa: 5/10/20/30 minuti, 1/2/3/5/∞ ore Motionlapse

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps

– Intervalli: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s

– Durata: 5/10/20/30 minuti, 1/2/3/5 ore

– Supporta l’impostazione di 4 posizioni

– Video in condizioni di scarsa illuminazione

– 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30fps

– 1080p: 1920×1080 a 24/25/30fps

– 4K/2.7K/1080p a 25/30fps – Intervalli: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s – Durata: 5/10/20/30 minuti, 1/2/3/5 ore – Supporta l’impostazione di 4 posizioni – Video in condizioni di scarsa illuminazione – 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30fps – 1080p: 1920×1080 a 24/25/30fps Bit-rate max del video

– 130 Mb/s

– 130 Mb/s Formato foto

– JPEG/JPEG+DNG

– JPEG/JPEG+DNG Formato video

– MP4 (H.264/HEVC)

Memoria integrata: no

– MP4 (H.264/HEVC) Memoria integrata: no Uscita audio

– 48 kHz 16 bit; AAC

Video: iPhone 15 Pro vs. DJI Osmo Pocket 3

L’iPhone 15 Pro è uno dei terminali più potenti quando si tratta di registrare video. Permette di catturare video in 4K a varie frequenze di fotogrammi, tra cui 24, 25, 30, 48, 50 e 60 fps. Inoltre, il dispositivo supporta la registrazione in 4K HDR Dolby Vision, offrendo una qualità video di fascia alta. E’ presente anche la registrazione video ProRes fino a 60 fps con possibilità di registrare direttamente su SSD esterno.

L’iPhone 15 Pro offre anche opzioni di registrazione in slow-motion a 120 fps o 240 fps, timelapse con stabilizzazione, e video in modalità Notte. La registrazione audio è in stereo, e sono disponibili diverse opzioni di zoom durante la registrazione video.

Il DJI Osmo Pocket 3 è principalmente progettato per la registrazione video. Offre una qualità video con la registrazione in 4K a diverse frequenze di fotogrammi. Tuttavia, manca di alcune delle funzionalità avanzate presenti nell’iPhone 15 Pro, come la registrazione HDR Dolby Vision o ProRes.

Tuttavia, gode di maggiori modalità per i creativi. Ad esempio, offre lo Slow motion in 4K (16:9) a 3840×2160 a 120 fps, o 2.7K a 2688×1512 a 120 fps o 1080p a 1920×1080 a 120/240 fps, mentre iPhone 15 Pro permette di raggiungere i 120fps/240 solo a 1080p. Inoltre, Osmo Pocket vanta altre modalità di registrazione per creativi, come Hyperlapse in 4K/2.7K/1080p a 25/30fps. Ancora, supporta la modalità Timelapse a 4K/2.7K/1080p a 25/30fps con i Intervalli di 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 secondi o il motionlapse a 4K/2.7K/1080p a 25/30fps per una durata di 5/10/20/30 minuti, 1/2/3/5 ore con l’impostazione di 4 posizioni.

Gimbal

Certamente a vantaggio di Osmo Pocket 3 c’è il gimbal meccanico a tre assi. Sebbene iPhone faccia un lavoro egregio quando si tratta di stabilizzazione dell’immagine, uno dei migliori in campo smartphone, la qualità della stabilizzazione meccanica è impareggiabile.

Anche perché DJI ha una lunghissima esperienza in fatto di gimbal, montandoli praticamente da sempre sui propri droni. Il gimbal a 3 assi su Osmo Pocket 3 offre una raggio controllabile con rotazione orizzontale da -235° a 58° e inclinazione da -120° a 70°, con un rollio da -45° a 45°.

Il raggio meccanico offre una rotazione orizzontale da -240° a 63° e inclinazione da -180° a 98°, con rollio da -220° a 63° e velocità massima controllabile 180,0°/s e intervallo di vibrazione angolare ±0,005°.

Si tratta, ovviamente, di caratteristiche che sono applicabili solo al gimbal meccanico di Osmo Pocket 3, che certamente daranno una marcia in più quando si tratta di creare video in movimento, seppur iPhone rimanga nel settore degli smartphone il migliore per stabilizzazione.

Memoria

L’iPhone 15 Pro, naturalmente, ha una memoria integrata, mentre l’Osmo Pocket 3 no. Potrebbe sembrare un vantaggio per iPhone, ma in fondo in fondo, non è proprio così.

In realtà, la memoria di iPhone potrebbe essere, e quasi certamente lo sarà, in gran parte utilizzata per app, file, documenti e altro che non riguarda la registrazione video o foto.

In questo senso, o si acquista un iPhone con una memoria elevata, fino ad un massimo di 2TB, oppure si correrà il rischio di dover continuamente svuotare la memoria per acquisire nuovi video. Anche perché, proprio le registrazioni ad alta risoluzione saranno quelle che occuperanno davvero tanto spazio. Per questo, Apple consente per la ProRes di registrare direttamente su un SSD esterno.

Ed allora, tanto vale valutare come positivo il fattore Memoria SD di Osmo Pocket 3, che a prezzi competitivi permetterà di acquistare anche diverse memorie da poter utilizzare a seconda delle necessità.

Fattore forma

Anche in questo caso, se vi serve uno strumento per registrare video, Osmo Pocket 3 ha una marcia in più. Il fattore forma è studiato, infatti, per rendere le registrazioni più comode possibile. Non tanto per il peso, visto che iPhone 15 Pro in titanio ha fatto miracoli per limitare il suo a 188 grammi contro i 179 del Osmo Pocket 3, quando proprio per la forma.

Durante le registrazioni lunghe, l’impugnatura di un iPhone sarà certamente molto più scomoda, rispetto a quella di Osmo Pocket.

Peraltro, c’è da considerare, soprattutto per i vlogger, che Osmo Pocket permette di ruotare la camera, così da ottenere inquadrature selfie con il massimo della risoluzione e qualità, mentre la camera anteriore di iPhone gode di caratteristiche più modeste, per quanto siano il top nel reparto smartphone.

Non solo, Anche in questo caso Osmo si propone come camera per creator, con la possibilità di impostare il rilevamento (tracking) del volto automatico, così da seguire sempre al meglio chi sta parlando.

Osmo Pocket 3 o iPhone 15 Pro, quale acquistare

Ribadiamo ancora una volta: non vogliamo consigliare l’uno o l’altro altro come se fossero prodotti totalmente alternativi e interscambiabili.

Il discorso è un altro: se vi serve esclusivamente una videocamera portatile senza zoom, che abbia molteplici modalità di utilizzo e con una qualità eccellente, anche e soprattutto per la stabilizzazione, allora potreste optare per Osmo Pocket 3 senza rimpiangere certamente le capacità multimediali di iPhone.

Se acquistate Osmo Pocket 3 per i video potrete certamente fare a meno di iPhone 15 Pro, se quest’ultimo era la vostra scelta per le sue capacità video. Insomma, se non vi interessa affatto uno smartphone di ultima generazione, perché il vostro scopo è fare solo video, allora optate per la camera tascabile di DJI.

Va da sé che iPhone è uno smartphone con prestazioni videografiche eccezionali, e che offre mille utilizzi non presenti su Osmo Pocket. Non staremo certamente qui ad elencarli.

E’ chiaro che se avete comunque intenzione di acquistare un iPhone 15 Pro per tutta una serie di altri utilizzi, oltre a quello videografico, allora probabilmente vi sarà più che sufficiente quest’ultimo anche per la realizzazione di filmati e VLOG di qualità eccellente.

Prezzi e disponibilità

DJI Osmo Pocket 3 è disponibile per l’acquisto a 549 € nella versione solo videocamera, ma il consiglio, se siete videomaker, è acquistare il Creator Combo a 689 €. Quest’ultimo pack include, infatti, anche Custodia protettiva, Cinturino da polso DJI, Manico con filettatura da 1/4″, un Trasmettitore per DJI Mic 2 (Shadow Black), Paravento per DJI Mic 2, Clip magnetico per DJI Mic 2, Impugnatura con batteria integrata, Mini-treppiede per Osmo e Custodia da trasporto. Proprio la presenza del microfono, assicurerà un valore aggiunto quando si tratta di effettuare, ad esempio, interviste, o filmati in cui l’audio degli interlocutori è di primaria importanza.

