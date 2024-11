DJI Osmo Pocket 3 è la fotocamera per il vlogging in sconto di 100 euro

Pubblicità DJI ha presentato da tempo Osmo Pocket 3, la fotocamera tascabile con gimbal integrato, pensata per offrire prestazioni di alta qualità senza rinunciare alla portabilità. Adesso è ancora più conveniente, grazie allo sconto di 100 euro che campeggia al momento sulle pagine di Amazon. Clicca qui per acquistare. Equipaggiata con un sensore CMOS da 1 pollice, è capace di registrare video in 4K a 120fps e supporta i profili colore D-Log M e HLG a 10 bit per colori vividi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La nuova versione introduce un display OLED rotabile da 2 pollici, perfetto per un controllo intuitivo, e una messa a fuoco rapida full-pixel, ideale per soggetti in movimento. La modalità Product Showcase, dedicata a presentazioni e streaming, si aggiunge alle funzioni già note, come la stabilizzazione meccanica a 3 assi e l’ActiveTrack 6.0 per un tracciamento preciso del soggetto che si sta inquadrando. I tre microfoni integrati migliorano la qualità audio, riducendo il rumore del vento e offrendo un suono stereo omnidirezionale. Peraltro, è compatibile con DJI Mic 2, così da permettere la registrazione di due voci contemporaneamente, rendendola perfetta per vlog, interviste e streaming live. Inoltre, occorre non dimenticare che può essere utilizzata come webcam o per dirette streaming in alta definizione. Grazie alla ricarica rapida, la batteria si porta all’80% in soli 16 minuti e offre fino a 116 minuti di registrazione in 4K/60fps o 166 minuti a 1080p/24fps. Solitamente Osmo Pocket 3 è disponibile a 549 euro, ma al momento si risparmiano 100 euro, acquistandolo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

