Docking Station fino a 5 dischi: sconto a 115,99 €

Se siete dei professionisti che lavorano con molti dischi fissi, oggi c’è una soluzione per voi: una docking station per l’accesso veloce a cinque unità HDD a solo 115,99 euro.

Questo accessorio prodotto da Orico, una società che opera nel settore delle periferiche con prodotti di buona qualità a prezzi concorrenziali. consente di collegare qualunque hard disk da 3.5″ e 2,5″ al computer (fino a 50 TB in totale, quindi per un massimo di 10 TB per ogni disco) sfruttando l’interfaccia Type-C con velocità fino a 5 Gbps.

L’accessorio non è molto ingombrante e i dischi si inseriscono nella parte superiore dell’unità, che risulta così molto comoda per chi ha a che fare spesso con HDD. In pratica non c’è bisogno di montare i dischi in astucci dedicati, svitare e avvitare viti, rendendo perciò possibile recuperare dati ed eseguire varie operazioni “al volo” molto comodamente.

La scocca di Orico supporta tutti i dischi rigidi SATA (I / II / III) ed è compatibile con computer Windows (a partire dalla versione XP, con macOS a partire dalla versione 10.2 e con i sistemi operativi basati su Linux.

Il prezzo di acquisto su Amazon è di 149,99 euro, che scende a 115,99 fino al 19 luglio.

