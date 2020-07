Pro-Ject CD Box RS2 T, la meccanica CD che non invecchia mai

Investire sullo sviluppo di una nuova meccanica CD di livello Hi-End nel 2020 “sembrerebbe” senza senso, ma è pur vero che quando quando tutto il mondo pensava al CD, nel 1991, Project debuttò con un giradischi, il P1. Quell’investimento fu giudicato azzardato dal mercato, ma il tempo diede ragione al CEO del marchio austriaco Heinz Lichtenegger probabilmente quanta gliene darà anche adesso, che il vinile sembra aver preso il largo.

Heinz crede infatti che molti appassionati, per quanto in buona parte conquistati dalla semplicità di fruizione della musica in streaming e dalla magia del vinile, hanno ancora bisogno del supporto fisico, e questo come si è dimostrato vero per il disco nero lo è e lo sarà anche per il CD. Perché allora non realizzare con mezzi moderni una meccanica di lettura di livello top a un prezzo ragionevole? A questa domanda risponde la nuova meccanica di lettura CD BOX RS2 T, della neonata serie top di gamma RS2, e che si è anche aggiudicata l’EISA come migliore sorgente digitale.

E’ oramai assodato essere essenziale, per un ascolto di qualità, una meccanica di grande precisione. Molti, troppi prodotti in commercio a mala pena riescono ad estrarre 10 bit dei 16 bit contenuti nel supporto, e non c’è da stupirsi se nel tempo il CD possa aver avuto un forte calo di popolarità tra gli appassionati, affascinati dalla musica immateriale. Così Pro-Ject ha preso il progetto del migliore trasporto mai realizzato, la CD Pro 8 di Philips, e lo ha completamente riprogettato utilizzando materiali ed elettronica moderni. E’ nata appunto CD Box RS2 T.

Telaio in alluminio con carica dall’alto e meccanica di lettura sospesa elasticamente, con struttura di sostegno in carbonio. Il servosistema è integrato e sistemato sotto la meccanica mentre l’intero corpo, in alluminio tornito dal pieno, è sospeso su un sistema proprietario che usa molle al silicone, che permettono di controllare il livello delle vibrazioni esterne. Una costruzione così strutturata pur essendo estremamente rigida allo stesso tempo offre un grande isolamento dalle vibrazioni.

Un grande vantaggio di CD Box RS2 T è quello di non poter mai andare fuori allineamento o deformarsi a seguito delle alte temperature, quindi di non “invecchiare” mai. Le ruote dentate per la corsa del pick-up laser sono fatte su assi di precisione in acciaio, mentre il telaio è fresato da un blocco solido e ogni meccanica è singolarmente tornita e cromata. Il robusto telaio e l’elettronica di questa unità promettono un trasferimento del segnale digitale senza jitter. Le interfacce di uscita sono ottico, coassiale, AES/EBU su XLR e I²S + Uscita Masterclock su HDMI. Quest’ultimo standard offre una interconnessione digitale ed è una buona soluzione per oltrepassare le limitazioni intrinseche degli altri tipi di connessione.

Pro-Ject CD Box RS2 T è disponibile nei colori alluminio o nero con un nuovo telecomando sempre in alluminio al prezzo di 2.499 euro. I prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma.