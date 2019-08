Domotica per esterni: Philips Hue Impress, piantane e lampade da muro compatibili Homekit, Alexa, Google

Non solo lampade Smart per le stanze di casa: Philips Hue ha da poco ampliato la propria gamma di luci connesse attraverso la linea Impress per l’illuminazione di giardini ed ambienti esterni e di cui per il momento fanno parte due piantane e una lampada da parete.

Queste lampade sono costruite in alluminio per quanto riguarda la struttura e vetro per la copertura delle luci e, considerato lo scopo per cui nascono, sono chiaramente resistenti alla polvere, alla pioggia, al sole e alle intemperie (IP44). Inoltre, proprio come le altre luci della famiglia Philips Hue possono essere controllate da smartphone, tablet, computer e dispositivi connessi anche via voce grazie alla compatibilità con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Assistente Google.

Le piantane vengono fornite con un innesto a T, un cavo lungo 5 metri ed un picchetto per poterle fissare saldamente alla pavimentazione esterna mentre la lampada da parete si fissa con qualche vite con tassello grazie attraverso una piastra in policarbonato.

Queste lampade sono di tipo LED e offrono 16 milioni di colori, quindi oltre alla classica luce che va dal bianco più caldo a 2.000 K fino alle tonalità più fredde a 6.500 K possono essere personalizzate su tantissime altre tonalità in base all’effetto finale che si vuole ricreare.

Sono compatibili con gli altri sistemi Philips Hue già installati e con la tecnologia Hue Sync per far sì che la luce sia sincronizzata con la musica in riproduzione. Accensione e spegnimento si può inoltre controllare attraverso il sensore di movimento Hue Outdoor Sensor mentre per il corretto funzionamento delle lampade è necessario che la prima non superi i dieci metri di distanza dall’Hue Bridge al quale deve essere collegato l’intero sistema: le altre lampade invece possono essere distanziate l’una dall’altra massimo di venti metri.

Tutte e tre le lampade della serie Philips Hue Impress consumano 8W e promettono un’illuminazione con luminosità massima pari a 1.200 lumen. Il modello si fissa a parete costa 119,90 euro e misura all’incirca 25 x 20 x 10 centimetri mentre le due piantane misurano 10 x 10 centimetri e si differenziano per l’altezza, di 40 e 77 centimetri, e vengono vendute rispettivamente al prezzo di 129,90 euro e 149,90 euro.