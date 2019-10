DontSpy 2, l’app iOS alla James Bond, che rileva microspie, telefoni e videocamere nascoste

Se volete controllare se qualcuno vi sta spiando, ascoltando le vostre conversazioni o addirittura può vedere cosa state facendo, subito DontSpy: rilevatore di microspie per iPhone. Tale applicazione trasforma il vostro iPhone ed iPad in un rilevatore di microspie professionale. Utile anche per controllare la presenza di microspie in Hotel, uffici o case vacanza.

Funziona in modo semplice ed intuitivo: basta premere start ed utilizzare il telefono come un vero e proprio rilevatore di microspie. Attraverso il magnetometro presente nella bussola di iPhone ed iPad l’app capterà il campo elettromagnetico emesso dai microfoni/altoparlanti presenti in questi apparecchi, anche se spenti. Il rilevamento avviene attraverso muri, vestiti, legno e molti altri materiali. Durante la rilevazione occorre tenere l’app lontana da magneti e metalli.

Una volta premuto start l’app inizierà il rilevamento, che continuerà finchè non troverà una microspia oppure finchè non verrà premuto il tasto stop. Tale app è stata sviluppata in collaborazione con professionisti del settore e testando i risultati a fianco di un vero rilevatore professionale.

Dopo centinaia di migliaia di download in tutto il mondo, DontSpy si rinnova ed arriva alla versione 2! Dontspy 2: rilevatore di microspie per iPhone è il rilevatore più accurato e venduto su appstore in tutto il mondo, diffidate delle imitazioni.

La versione 2.0 introduce una grafica del tutto rinnovata, seguendo le richieste degli utenti, inoltre l’affidabilità è stata incrementata in maniera importante.

Ecco un video che ne illustra il funzionamento:

Per qualsiasi informazione circa il suo funzionamento, trovate la mail dello sviluppatore nella sezione info dell’app stessa.

Don’t Spy è disponibile per il download da questo link.