Al MIR TECH 2022 le novità dal mondo dell’intrattenimento – fotogalleria

Una edizione ridotta ma con tanto pubblico quella che si chiude domani 28 Marzo a Rimini. Dopo il Sigep i padiglioni della fiera tornano ad ospitare un evento doppio che occupa un padiglione e mezzo della fiera oltre a sale specializzate e l’area centrale del grande atrio.

Convegni, interviste e dimostrazioni di strumenti e allestimenti per il mondo dello spettacolo che cerca di ripartire dopo i mesi di stop a produzioni ed eventi. Le aziende italiane sono in primo piano per questa ripartenza e non mancano di mostrare le ultime novità per la gestione di luci e suono anche per teatri e musei.

Il sistema di riproduzione per PA e spettacoli è sicuramente quelle costituito da un elemento subwoofer con speaker che sviluppano in altezza con medi ed alti: gli ingressi e gli effetti vengono inclusi nella base accoppiata o separata dal sub: per la prima volta, in fiera è stato allestito il Contest Colonne, dedicato ai sistemi a sviluppo verticale su stativi o colonne di diverse grandezze, adatti a piccoli spazi come club e teatri.

L’installazione è progettata in modo tale da far suonare tutte le tecnologie alla stessa distanza e con il medesimo programma audio, così da garantire un’equa esperienza di ascolto. Il Maxi LedWall proietta le singole caratteristiche di ogni dispositivo.

Alla fiera c’è anche Epson con la nuova generazione di videoproiettori EB-PU2200 per Installation e Rental, i modelli laser fino a 20.000 lumen più piccoli, leggeri e compatti al mondo; ADCOM con le sue soluzioni tecnologiche scalabili per regie live; l’abruzzese PROEL con la serie di diffusori a colonna Axiom, composta dai nuovi modelli AX16CL, AX8CL e AX4CL, rispettivamente dotati di 16, 8 e 4 altoparlanti a larga banda da 2,5”; SCREENLINE con gli schermi pensati sia per lo spettacolo che per l’entertainment museale, oltre alla nuova linea professionale di videoproiettori Epson.

E poi SISME ha presentato il diffusore a colonna amplificato Polar 12 di HK Audio e la video soundbar per conferenze VB50 di Infobit e DJ Zone ha portato in fiera il meglio delle tecnologie per il DJiing tra cui i nuovi CDJ-3000, la console all-in-one DDJ.RX3 e i controller DDJ-REV7 e DDJ-REV1.

Per finire, l’edizione 2022 Live You Play ha presentato uno speciale palco robotizzato, progettato per evidenziare in dettaglio tutte le apparecchiature on stage, ma anche backstage. E per questa edizione di MIR Tech è tornato Live You Sell, il second-hand market dedicato a tutti i professionisti dello spettacolo e del settore audio/video dove è possibile trovare materiali e sistemi audio, video, luci e strutture delle migliori aziende produttrici, a prezzi scontati.

L’audio Immersivo come non l’avete mai sentito

La nuova frontiera dell’audio arriva a MIR Tech in un’area “soundstage” costituita da sale demo in cui vivere un’esperienza di ascolto immersiva. Sono quattro le aziende di settore che animano questa fiera italiana dedicata alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location, e tre sono presenti in fiera.

Ad esempio Yamaha ha portato il suo sistema immersivo audio AFC di quarta generazione per prolungare l’acustica naturale di uno spazio, estendendo il tempo di riverbero del suono, collocando contemporaneamente nello spazio audio fino a 128 oggetti sonori. L-Acoustics invece ha messo in mostra – in anteprima nazionale sul territorio italiano – il sistema Hyper Real Immersive Sound di L-ISA processor II, ovvero la tecnologia dell’industria dell’audio professionale che si fonde con l’arte. Si tratta di un approccio che espande il concetto dell’ascolto left/right stereo e amplia il panorama di visione e ascolto frontale aggiungendo altre sorgenti sonore per una resa avvolgente da qualsiasi punto.

C’è poi D&B Audiotech-nik che ha presentato Soundscape, il nuovo sistema per l’audio immersivo che permette di ricreare le impronte acustiche di 10 delle sale da concerto più famose al mondo, dal Musikverein Vienna all’Opera House di Sydney. Il pubblico, attraverso una esibizione di un quintetto d’archi, è al centro attorniato dagli oggetti sonori per permettere a chiunque di sentire un suono provenire da una posizione specifica.

Come detto avete ancora un giorno per partecipare a MirTech 2022