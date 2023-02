Doogee V Max, il rugged da 22.000 mAh è arrivato

Storicamente i telefoni rugged hanno sempre avuto batterie piuttosto capienti, ma il Doogee V Max appena lanciato sul mercato li batte tutti: coi suoi 22.000 mAh, al momento si guadagna il titolo di smartphone con la batteria più grande disponibile in commercio.

Questo componente gli permette di raggiungere le 2.300 ore di autonomia in standby (circa 95 giorni, ovvero più di tre mesi) e stando alle specifiche tecniche pubblicate dal produttore, può funzionare per 25 ore se ci si gioca, oppure 35 ore in streaming, 80 ore ascoltandoci la musica e 109 ore se lo si usa soltanto per telefonare.

Tutta questa capacità può essere usata anche per altro: c’è infatti la funzione di ricarica inversa che permette al Doogee V Max di essere usato come una powerbank per ricaricare altri dispositivi e, siccome c’è tanta capacità da ripristinare quando si scarica, supporta la ricarica rapida da 33 Watt (l’alimentatore è incluso in confezione).

Ma chiaramente il Doogee V Max non è soltanto batteria. Per cominciare, monta il processore MediaTek Dimensity 1080 premium costruito da TSMC con processo a a 6 nm che promette una migliore efficienza energetica; questo chip è affiancato da 12 GB di RAM con la possibilità di espanderla fino a 20 GB, mentre la capacità è di 256 GB e anche qui, tramite microSD, si possono aggiungere fino a 2 TB.

Lo schermo invece è da 6,58 pollici e ha una risoluzoone Full HD+ con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz; è un pannello IPS in formato 19:9 con 401 ppi e una luminosità di picco pari a 400 nits. Il tutto protetto da una copertura in vetro Corning Gorilla.

Anche se si tratta di un telefono rugged, l’azienda non ha lesinato in termini di fotocamere: la principale è una Samsung HM2 da 108 MP, mentre la seconda ha un sensore di Sony e abilita la visione notturna in modo da poter acquisire foto e video anche nel buio più totale grazie all’impiego di due luci a infrarossi; terza e ultima la fotocamera ultra-grandangolare da 16 MP con angolo visivo di 130°. Frontalmente invece ce ne è una da 32 MP di Sony.

Doogee V Max è buono anche dal punto di vista audio in quanto monta due altoparlanti stereo Hi-Res, ed è chiaramente certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Monta un sensore per la scansione delle impronte digitali sul lato ed è dotato di quattro sistemi GPS (GLONASS, Galileo, Beidou e GPS), NFC e due slot nanoSIM oltre a un terzo per la microSD.

Dove comprare

Questo telefono è arrivato sul mercato il 13 febbraio e per pochi giorni si compra al prezzo lancio di 329,99 $ su AliExpress. È in vendita anche sul Doogeemall.