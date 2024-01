DOOGEE V20S, smartphone indistruttibile con due schermi a 304,61 €

Gli smartphone non sono tutti uguali e il DOOGEE V20S ne è la dimostrazione: questo telefono, che al momento potete comprare in promozione, non solo ha una scocca più resistente di altri, ma oltre a farvi vedere il mondo anche al buio è dotato di uno schermo secondario sul retro.

Questo vi consente di tenere d’occhio alcune informazioni come il giorno e l’ora, lo stato della batteria e via dicendo senza dover sbloccare lo schermo, con una semplice occhiata al dorso. Ma lo schermo secondario – parliamo di un AMOLED da 1,58″ con risoluzione 460 x 228 pixel a 325 ppi – è solo la punta dell’iceberg perché come dicevamo è interessante anche per altri motivi.

Ad esempio sul retro presenta tre fotocamere: una principale da 50 MP, una grandangolare da 8 MP che fa anche da camera Macro, e una terza da 24 MP abilitata alla visione notturna, capace quindi di fotografare ma anche soltanto mostrare l’ambiente circostante anche al buio. C’è anche una fotocamera anteriore da 20 MP.

E poi è molto più resistente di altri, come dichiarano le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne assicurano la sopravvivenza alle immersioni in acqua e alle cadute senza bisogno di una cover aggiuntiva.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, facciamo notare lo schermo principale, che è un altro pannello AMOLED ma da 6,43″ con risoluzione Full HD+ a 2.400 x 1.080 pixel, 409 ppi e rapporto d’aspetto pari a 20:9.

Poi la memoria RAM, 32 GB di tipo DDR4X che si affianca a 256 GB di capacità espandibile con microSD fino a 2 TB. Se non si usa la microSD si può sfruttare lo slot per una seconda scheda SIM, di taglio Nano come la principale, che supporta le reti 5G.

Il processore è un octa-core Dimensity 6020 con frequenza fino a 2.2 GHz, mentre la GPU è una Arm Mali-G57. La batteria è da 6.000 mAh e si ricarica via USB-C con supporto alla ricarica rapida a 33 Watt. Infine c’è sia il modulo NFC che il Bluetooth 5.1. Tutto questo su motore Android 13.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 461,54 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 34% andando a spendere soltanto 304,61 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.