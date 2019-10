Droni, buggy e un coccodrillo radiocomandato: le offerte RC su eBay a partire da 30 euro

Amanti del modellismo dinamico radio controllato unitevi. Eccovi un trio di offerte eBay che potrebbero fare al caso vostro, anche in vista di un bel regalo da mettere sotto l’albero di natale. In questo articolo droni, auto RC e perfino una testa di coccodrillo da guidare in acqua. Il tutto a partire da 30 euro.

JJR/CX11

Il primo drone in offerta è JJR / C X11, che vanta modalità di volo intelligenti, oltre a funzioni comuni, come il posizionamento GPS, il follow me, il volo way point e altre ancora. Ha un tempo di volo massimo si 20 minuti, che può facilmente raddoppiarsi con l’acquisto del bundle con due batterie incluse.

L’X11 offre una fotocamera per foto e riprese aeree, ma anche in grado di inviare il feed video in tempo reale su smartphone per un volo FPV. Grazie al supporto WiFi 5Ghz, è possibile pilotare il il drone con segnale video fino a 300-800 metri. La fotocamera 2K grandangolare è regolabile. Monta motori brushless, quindi particolarmente potenti, nonché longevi nel tempo.

Il drone ha dimensioni di 19,5 x 11,5 x 7 cm quando ripiegato, mentre arriva a 45,2 x 41,5 x 7 cm con braccia spiegate. Il peso in totale del drone è di circa 600 grammi. JJR/CX11 arriva fino ad una risoluzione foto e video di 2048 x 1152 a 20 fps.

Costa 142,99 euro nella sua configurazione base con una batteria. Il prezzo sale a 166,99 euro con due batterie e una borsa per il trasporto. Clicca qui per acquistarlo.

WLtoys 12428

Chi preferisce, invece, il modellismo da terra potrà optare per questa auto radio controllata, che arriva ad una velocità di circa 50 km/h. Le componenti elettriche interne sono ben assemblate in modo da risultare waterproof, dunque senza preoccupazioni nel caso in cui la si utilizzi sotto la pioggia. Le ruote sono dotate di gomma ad alta qualità in grado di assorbire gli urti e le sollecitazioni, anche per un utilizzo off road o in tracciati comunque dissestati.

Il radiocomando offre una tecnologia di trasmissione 2.4Ghz, per poter controllare l’auto entro un range di circa 100 metri. Al suo interno è alimentata da una batteria da 7.4V, 1500mAh, per un utilizzo continuato di circa 10 minuti. L’auto ha misure di 380 x 225 x 180 mm, con un peso di circa 2 chili.

Si acquista a questo indirizzo a 67,46 euro.

Flytec V002 RC

Se oltre al modellismo siete interessati ad un altro tipo di divertimento, allora Flytec V002 RC potrebbe essere l’occasione giusta per fare uno scherzo agli amici. Si tratta, in realtà, di una barca radio controllata, ma all’apparenza sembra una testa di coccodrillo.

Vanta un trasmettitore da 2,4 GHz, e gode di un sistema di bassa tensione grazie al quale, quando la tensione è troppo bassa, la velocità diminuirà automaticamente del 40%, ricordando ai piloti di far tornare la barca alla base.

Il telecomando permette una distanza di 30 metri, mentre la barca arriva ad una velocità di circa 15 km/h. La barca ha una batteria al litio da 3,7V di 500 mAh, che con un tempo di ricarica di 2-3 ore offre un utilizzo di 15 minuti.

La barca ha dimensioni di 32 x 17 x 12 centimetri. Costa 29,99 euro, con qualche euro di sconto se si acquistano due o tre pezzi alla volta. Potrebbe essere la scelta giusta anche per avere sempre in casa i pezzi di ricambio. Clicca qui per acquistare.