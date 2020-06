Dyu D3F, in super offerta la bici full elettrica cafe racer: adesso solo 371 euro

Uno dei primissimi brand proveniente dalla Cina, quello che probabilmente ha anticipato i tempi in tema di bici elettriche, è dyu. Si tratta di uno dei primi produttori a costruire bibi elettriche di piccole dimensioni, davvero comode e facili da trasportare. Il modello dyu D3F è attualmente in offerta, e si acquista a poco più di 370 euro. Clicca qui per acquistarla.

Partiamo subito col dire che più di una bici elettrica, questo modello di dyu D3 somiglia ad un vero e proprio scooter. Ed infatti, il modello in vendita non propone pedali, ma il funzionamento è soltanto elettrico. Attenzione, dunque, perché non potrà essere utilizzata in strada, ma soltanto in luoghi privati. E’ fatta in metallo, propone dimensioni delle ruote da 14 pollici, e ha dimensioni di 117 x 50 x 99 cm, con un peso complessivo di 16 kg.

Può trasportare un carico massimo di 120 kg, e raggiunge una velocità massima di 20 km/h, e può arrivare fino a distanze di 40 chilometri con una singola ricarica. Questo è possibile grazie al potente motore da 250W, con una batteria da 10 Ha, che può ricaricarsi in circa 4-6 ore.

Propone luci anteriori e posteriori, così come i freni posizionati sia davanti, che dietro, e gode di un sellino regolabile, un avvisatore acustico e un’app per smartphone di controllo. La dyu D3F ha un design davvero particolare, che può definirsi stile cafe racer, con questo telaio piuttosto basso, dalle linee morbide, ma aggressive allo stesso tempo.

Solitamente ha un costo che supera 418 euro, ma al momento la si acquista in offerta lampo a 371 euro. Clicca qui per comprare.