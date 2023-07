Easythreed k7, la stampante 3D a prova di bambino

Se volete provare ad incoraggiare l’interesse e ampliare l’immaginazione di vostro figlio/nipote con la stampa 3D allora fareste bene ad acquistare Easythreed k7, un modello fatto apposta per loro.

È molto più piccola rispetto alle stampanti 3D tradizionali ma è un vantaggio perché chi già ne possiede una può affiancargli questa versione “mini” che concettualmente richiama lo stile Montessori e permettere al proprio bambino di sperimentare con la stampa 3D in totale sicurezza.

Gli ingombri sono di circa 27 x 24 x 18 centimetri per un peso complessivo di 1,6 chilogrammi e l’area di stampa di conseguenza è di 10 x 10 x 10 centimetri (generalmente invece con le stampanti 3D tradizionali siamo sui 40 x 30 x 30 centimetri).

I materiali con cui è costruita sono ottimi, a partire dal piatto in vetro rivestito da un ripiano magnetico ed elastico che facilita la rimozione degli oggetti stampanti non appena sono abbastanza freddi da poter essere maneggiati.

Presenta un ugello in metallo da 0,4 mm che si scalda ed è pronto in 3 minuti; ovviamente è ben protetto per evitare ustioni. È silenziosa e i file di stampa si possono inviare sia tramite collegamento USB al computer, sia salvando i file in una microSD da inserire poi nell’apposito lettore.

Con un margine di errore di appena 0,1 millimetri, è perfetta anche perché usa i filamenti in PLA da 1,75 mm, gli stessi che vengono usati dalle stampanti 3D tradizionali, e in confezione c’è già una bobina da 5 metri (colore casuale) per poter provarla fin da subito.

L’unico neo è che non ha la ripresa di stampa, quindi in caso di interruzione di corrente la stampa ripartirà da capo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 89 $ col codice GB20off la pagate 69 $.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.