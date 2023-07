Sandberg, fino a 200W con pannelli solari portatili

Sandberg ha presentato tre nuovi pannelli solari resistenti alle intemperie (IP 67) e in grado di produrre una corrente molto intensa.

Per ottenere una resa elevata, occorre un’ampia superficie del pannello solare. Per rendere questi pannelli leggeri e portatili, il produttore ha scelto una soluzione pieghevole. È possibile ripiegare i pannelli in modo compatto, trasportarli in zaini e montarli nell’accampamento.

Collegandoli questi pannelli fino a 200W a un powerbank o gruppo elettrogeno a batteria, è possibile eseguire ricariche per tutto il giorno, ottenendo energia 24 ore su 24. È ad esempio possibile installarli in un campo base, festival musicali o all’esterno di un rifugio, ottenendo energia sufficiente ovunque.

I pannelli offrono una capacità sufficiente per caricare computer portatili, prese USB-A e USB-C e una speciale presa di corrente CC, il metodo migliore per ricaricare powerbank e gruppi elettrogeni a batteria di grandi dimensioni.

Anders Partida Petersen, direttore del marchio di Sandberg A/S, spiega: “Negli accampamenti sulla calotta glaciale, in un campo scout, al Roskilde Festival o sul Kilimangiaro occorre una notevole energia per le attività da svolgere. Questi pannelli sono perfetti in tal senso. Abbiamo creato un prodotto in grado di offrire prestazioni elevate a fronte di dimensioni e peso contenuti, che consentono un trasporto agevole insieme all’attrezzatura da campeggio. Con un pannello solare efficiente consente è possibile evitare il trasporto di un pesante gruppo elettrogeno a batteria. Conviene attingere energia dal sole invece di portarla con sé”.

Il produttore afferma che pannelli solari in questione sono di alta qualità, robusti e resistenti alla intemperie. Basta poggiare i pannello su una superficie piana o inclinarlo verso il sole usando il supporto montato sul prodotto. La garanzia è di cinque anni.

I prodotti (già commercializzati ad esempio su Amazon), sono: Solar Charger 60W QC3.0+PD+DC, il Solar Charger 100W QC3.0+PD+DC e Solar Charger 200W QC3.0+PD+DC. I prezzi di listono sono rispettivamente di: 233,99 €, 324,99 € e 557,99 €.