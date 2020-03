Easythreed X1, la stampante 3D portatile

Volete avere una stampante 3D sempre a disposizione? Allora acquistate Easythreed X1, così piccola da entrare in uno zaino e attualmente in promozione a 90 euro.

Come dicevamo la sua principale caratteristica riguarda la trasportabilità: quando montata occupa uno spazio di 20,50 x 21,00 x 24,50 centimetri e pesa poco più di 1 chilogrammo. E’ facile da montare e da smontare, perciò si può portare sempre in borsa e tirare fuori all’occorrenza.

E’ certificata CE, FCC e RoHS e per stampare basta un click: è in grado di acquisire i disegni tramite un lettore di schede microSD, quindi dopo aver realizzato il progetto al computer è possibile trasferirlo nella schedina e poi inserirla nella stampante 3D per trasformarlo in un oggetto reale.

L’area di stampa consente di realizzare oggetti di dimensioni non superiori ai 10 x 10 x 10 centimetri. Easythreed X1 utilizza filamenti in PLA del diametro di 1,75 millimetri ed ha un margine di errore di stampa compreso tra 0,1 e 0,2 millimetri. La temperatura di estrusione è di 180-230 °C e la velocità di stampa può raggiungere i 40 millimetri al secondo, mentre non scende mai sotto i 10 mm/s.

Oltre alla scheda microSD è eventualmente possibile collegarla direttamente al computer tramite cavo USB: a tal proposito segnaliamo che supporta soltanto computer con sistema operativo Windows, dalla vecchissima versione XP alla più recente 10.

Dal punto di vista costruttivo combina parti in metallo con altre in ABS, il tutto intorno ad una base in alluminio.

Easythreed X1 consuma solo 30 W e, come dicevamo, al momento si può comprare in offerta su Gearbest: la pagate soltanto 90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.