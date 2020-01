Sono iPhone 11 il 69% di tutti gli iPhone venduti in USA a fine 2019

I commenti sui social alla presentazione, i preordini e i tempi di consegna, incluse le anticipazioni dei costruttori e le ricerche di mercato: tutto indicava che l’accoglienza degli utenti e la domanda di mercato era alta per gli smartphone Apple di ultima generazione, ora viene confermato dai dati di mercato sugli iPhone venduti in USA a fine 2019.

Gli iPhone 11 dominano in assoluto perché ogni 10 iPhone venduti ben 7 sono terminali di ultima generazione di Cupertino. La percentuale effettiva è solo di poco inferiore, infatti sono iPhone 11 ben il 69% di tutti gli iPhone venduti in USA negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Ancora come previsto, e in modo simile a quanto avvenuto nel 2018, il modello più richiesto è iPhone 11 che da solo conta per il 39% di tutte le vendite di smartphone Apple.

La riduzione di 50 dollari del prezzo di iPhone 11 rispetto al prezzo di ingresso di iPhone XR del 2018 si rispecchia in un leggero calo del prezzo medio di vendita per Cupertino, che passa dagli 839 dollari del 2018 agli 809 dollari registrati lo scorso anno. Il secondo terminale Apple più venduto è iPhone XR che la multinazionale propone ancora a listino a prezzo ribassato, in USA a 599 dollari, in Italia a partire da 609 euro su Apple Store online.

In calo la domanda degli utenti per i modelli più costosi con più spazio di archiviazione. Mentre oltre due terzi di chi ha comprato iPhone 11 Pro ha scelto i modelli da 256GB o 512GB, la gran maggioranza degli acquirenti di iPhone 11 e modelli precedenti ha preferito la dotazione base da 64GB. Arrivano da CIRP dati e percentuali sugli iPhone venduti in USA nell’ultimo trimestre 2019.

Invece per scoprire come sono andate le vendite iPhone fuori dagli USA e nel resto del mondo occorre attendere i risultati finanziari Apple che saranno annunciati martedì 28 gennaio. Anche se la multinazionale di Cupertino non dichiara più i numeri esatti di vendita dei suoi prodotti, analisti e osservatori possono elaborare stime a partire dal fatturato trimestrale.

Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 attuali è in questo articolo. Oltre ai quattro nuovi iPhone 12 5G top di gamma in autunno, per quest’anno è atteso il rilascio di un nuovo iPhone 9 o iPhone SE 2 economico entro la primavera.