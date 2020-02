eBay offre la visione artificiale per scontornare gli oggetti dallo sfondo

eBay ha cominciato a offrire una funzionalità denominata “Image Clean-up” con la quale è possibile rimuovere automaticamente gli sfondi dalle foto degli oggetti che gli inserzionisti mettono in vendita, in modo che nelle fotografie degli annunci appaiano solo gli oggetti veri e propri e non gli eventuali sfondi di contorno.

I più esperti possono rimuovere gli sfondi nelle foto di oggetti ricorrendo a “light box” (un cubo di stoffa bianca in cui posizionare un oggetto) o funzionalità di software come Photoshop e simili, ma non tutti conoscono queste applicazioni o come lavorare ritagliando le immagini con strumenti come Lazo e Maschere di livello. La maggiorparte degli utenti possiede però uno smartphone con buona fotocamera e l’ultima versione dell’app eBay integra funzionalità specifiche che consentono di rimuovere le parti indesiderate negli scatti di un oggetto, eseguendo tutto in automatico, senza la necessità di farlo manualmente con app dedicate.

Basta solo uno scatto per inserire l’annuncio dell’oggetto con uno sfondo bianco, spiega eBay nel blog aziendale. Dopo che il venditore scatta la foto e la carica nell’app, questa si occuperà di rimuovere qualsiasi sfondo automaticamente. L’utente può eventualmente intervenire, selezionando di fino aree che il sistema non è stato in grado di intercettare automaticamente.

Lo strumento è pensato per rendere gli annunci degli oggetti più attraenti, ma eBay riferisce che il sistema ha anche dei vantaggi dal punto di vista dell’ottimizzazione SEO; non spiega in dettaglio perché ma probabilmente la foto di un oggetto su sfondo bianco con i tag corretti consente di semplificare le ricerche che partono dal web, con conseguenti maggiori probabilità di click sul nostro annuncio.

La nuova funzionalità è disponibile nell’app eBay per iOS e Android ma è attiva al momento solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e Australia. Il “rollout” in altri paesi del mondo è previsto nel prossimo mese. Non è la prima volta che eBay offre funzionalità legate alla cosiddetta “computer vision” per migliorare i servizi: un servizio denominato “Looks like this” permette di scovare annunci di oggetti con immagini simili a quella di nostro interesse; “Find It On eBay” e “Image Search” permettono, invece, di trovare un oggetto da acquistare partendo da un’immagine o da una foto nel rullino dello smartphone.