I chip Intel di 13a e 14a generazione in crash sono da buttare

Pubblicità

Brutta, bruttissima gatta da pelare per Intel per il problema del bug che da alcuni mesi manda in crash alcuni processori Intel Core di 13a e 14a generazione: l’azienda ha confermato che un fix è in arrivo per metà agosto ma anche che la patch non risolverà il problema sulle macchine dove il fenomeno dell’instabilità si è già verificato: in poche parole, se il crash è già avvenuto (a quanto pare per impostazioni errate nel BIOS siggerite da Intel ai produttori), non c’è modo di mettere a posto il processore: il danno sarà permanente e l’unica soluzione è sostituirlo.

La conferma è arrivata anche al sito statunitense The Verge: il portavoce Thomas Hannaford ha attestato l’irreversibilità dei crash sulle CPU che evidenziano instabilità; ha riferito che l’azienda ritiene che la patch in arrivo impedirà i crash improvisi sulle CPU che non hanno ancora manifestato problematiche. Appena l’aggiornamento sarà disponibile, bisognerà installare il BIOS del proprio PC (sperando che i vari produttori rilascino prima possibile gli aggiornamenti); per il momento il suggerimento è di impostare nel BIOS il profilo “Intel Default Settings”.

L’inconveniente, a quanto pare, interessa potenzialmente qualsiasi processore desktop di 13a o 14a generazione con un Processor Base Power di 65 Watt o superiore, e sembra essere causato principalmente da tensioni troppo elevate (qualcuno sospetta anche un problema di ossidazione nel nodo produttivo).



Intel non ha ancora interrotto le vendite o richiamato prodotti già distribuiti ma non potrà cavarsela così, e c’è da scommettere che partiranno le cause in tribunale.

Cosa succederà con i PC prodotti da piccole aziende che non rilasceranno aggiornamenti? Chi comprerà queste macchine in futuro sapendo quanto potenzialmente possono essere problematiche? La speranza è che Intel metta a disposizione quantomeno un tool per consentire di verificare se la macchina che si è acquistata o si sta per acquistare sia soggetta o meno al problema. Oltretutto tra poco scadrà la garanzia delle CPU più vecchie e Intel non si ancora pronunciata sull’eventuale estensione di quest’ultima.