Bastano 17 minuti per trasformare Windows 10 in Windows 7

Windows 7 non è più ufficialmente supportato da tempo da Microsoft (la vendita di nuove copie retail di Windows 7 è terminata a ottobre 2014 e la vendita di nuove licenze OEM per Windows 7 Home Basic, Home Premium e Ultimate è terminata il 31 ottobre 2014, altre versioni non sono più in vendita più o meno dallo stesso periodo) ma c’è ancora chi gradisce il look&feel del vecchio ma inossidabile sistema operativo presentato nel 2009.

Prova ne è il filmato di un canale YouTube che si chiama “Come on Windows” con un tutorial per spiegare come trasformare Windows 10 in Windows 7 in poco più di un quarto d’ora.

La trasformazione del look di Windows 10 in quello di Windows 7 non sembra troppo complessa, ma è portata avanti da qualcuno che conosce approfonditamente il sistema. Tra i trucchi usati dal “modder”, applicazioni quali AME Wizard (un software open source che automatizza il modding di Windows) e Revert8Plus (applicazione per trasformare l’aspetto di Windows); oltre a queste due ultime utility, il modder ha modificato alcune chiavi del Registro di Sistema e cancellato alcuni file di serie con Windows.

Il risultato finale è del tutto analogo al look&feel di Windows 7; non è chiaro se tutto funzioni senza problemi o se (molto probabile) alcune applicazioni si rifiutano di partire.

Si tratta di un puro esercizio di stile, una sfida per dimostrare la fattibilità di rendere Windows 10 più simile alle versioni classiche. Se volete fare prove, è meglio farle usando un software di virtualizzazione (es. Parallels Desktop o VMWare Fusion) o un vero e proprio PC che non usate per lavoro (in caso di problemi, si può eventualmente inizializzare e ripartire da capo).

L’eccezionale longevità dello storico sistema operativo Microsoft ha causato non pochi problemi all’intera industria dei PC, non solo riducendo le vendite dei nuovi computer ma anche sul versante sicurezza e aggiornamenti. A maggio 2017, 3 anni dopo la fine del supporto esteso, Microsoft fu costretta a rilasciare un aggiornamento di sicurezza per Windows XP per contrastare l’attacco WannaCry, ransomware colìsu scala globale i PC che funzionavano ancora con Windows XP.