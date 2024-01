iOS 18 sarà l’aggiornamento più importante di sempre per iPhone

Apple ha in serbo grandi cose per iOS 18. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On”, spiegando che iOS 18 potrebbe essere l’update più importante nella storia di iPhone.

“Mi è stato riferito che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno degli aggiornamenti più importanti – se non il più importante – nella storia dell’azienda”.

Gurman riferisce ancora che indicherà dettagli su novità e peculiarità di iOS 18 nelle prossime settimane.

Una novità sicura – del quale si è già parlato nei mesi passati dopo la conferma di Apple – è il supporto al protocollo “Rich Communication Service” (RCS) che consentirà di scambiare messaggi multimediali in modo più fluido tra iPhone e dispositivi Android. Tra le peculiarità di RCS, come la possibilità di inviare elementi multimediali, foto ad alta risoluzione e video, messaggi audio, possibilità di inviare file di grandi dimensioni, sfruttare funzionalità di cifratura, offrire chat di gruppo e altro ancora

Altra novità riguarda migliorie previste per Siri, con il supporto dell’Intelligenza artificiale generativa, in grado di generare risposte molto più elaborate rispetto a quelle possibili ora, alle richieste dell’utente, alla stregua di quanto è possibile fare con ChatGPT.

Funzionalità AI dovrebbero essere integrate anche nelle varie app della suite iWork, incluse Keynote e Pages. Anche gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di sfruttare l’IA generativa per loro progetti, con API dedicate.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza.

Ovviamente mancano ancora mesi e, se tutto procede regolarmente, la prima beta di iOS 18 sarà mostrata al pubblico nell’ambito della conferenza sviluppatori (WWDC) evento che tipicamente si svolge a giugno. Mancano cinque mesi e c’è tutto il tempo per decidere su cosa concentrarsi e cosa rimandare.