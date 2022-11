Blulory NE, smartwatch dal look classico a 34,21 €

Di smartwatch moderni e funzionali il mercato è ormai saturo, e Blulory NE, attualmente in promozione a metà prezzo, è tra quelli che più si adattano all’idea di dotarsi di un buon orologio intelligente con un design intrigante.

Cosa offre

A una prima occhiata infatti sembra un orologio analogico tradizionale, complici anche la cassa di forma circolare e il quadrante classico con lancette che lo fanno confondere con un comune orologio da polso. In realtà come dicevamo si tratta di uno smartwatch di tutto punto, con uno schermo a colori da 1,5 pollici di tipo TFT e risoluzione 454 x 454 pixel.

La cassa è da 46 millimetri (e spessa 11 millimetri) mentre il cinturino, in finta pelle, è da 22 millimetri. E’ certificato IP 68 quindi si può usare tranquillamente sotto la doccia oppure in piscina, tanto più che grazie ai sensori incorporati è in grado di monitorare più di 20 sport differenti, tracciando dati come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Si collega al cellulare tramite Bluetooth 5.0 e la batteria, da 320 mAh, promette fino a 7 giorni di autonomia in Standby e si ricarica completamente in circa tre ore.

Ovviamente ci sono anche i sensori per tenere sotto controllo la salute dell’utente, tra cui il cardiofrequenzimetro per il cuore, il termometro per la temperatura corporea e il saturimetro per monitorare la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Con GPS integrato e supporto ai controlli vocali tramite Alexa, l’interfaccia è localizzata anche in italiano e, per le donne, c’è anche l’app per tenere traccia del ciclo mestruale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, al momento Blulory NE è in sconto al 53%: invece di 72,80 € lo pagate 34,21 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.