Ecco gli smartphone Honor presto aggiornati alla EMUI 9.1

Dopo il G20, che ha permesso a Honor e Huawei di respirare dopo il ban minacciato, poi attuato e sospeso, da Trump, le società continuano a premere l’acceleratore sul piano degli aggiornamento. Di oggi la notizia ufficiale dell’arrivo dell’aggiornamento EMUI 9.1 su numerosi smartphone Honor. Ecco quali.

La EMUI 9.1 è l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata di Huawwei/Honor basata sul sistema operativo Android Pie, e che sarà disponibile su alcuni dispositivi HONOR selezionati a partire da luglio. L’aggiornamento si concentrerà principalmente su migliorie alle prestazioni, proponendo anche nuove modalità di montaggio video smart e un nuovo look per gli smartphone HONOR a favore di una migliore esperienza d’uso per tutti gli utenti.

Attraverso comunicato stampa ufficiale la società ha dichiarato di volersi sempre impegnare a garantire ai propri utenti e fan la migliore esperienza, e grazie al nuovo aggiornamento EMUI 9.1/Magic UI 2.1, arriveranno prestazioni innovative con notevoli miglioramenti in termini di velocità. L’obiettivo dichiarato da George Zhao, Presidente di HONOR, è quello di contribuire a creare un mondo sempre più smart che appartenga alle generazioni più giovani.

Le caratteristiche principali di EMUI 9.1 includono performance migliori e più veloci grazie alla GPU Turbo 3.0, che copre un totale di 25 giochi mainstream per consentire agli utenti di godere di un’esperienza di gioco ad alto frame rate e basso consumo energetico. Inoltre, il nuovo aggiornamento riduce del 10% il consumo energetico del SoC durante il gioco, offrendo al contempo una grafica di altissima qualità.

Grazie al nuovo file system EROFS saranno anche migliorate fluidità e prestazioni generali, con una velocità di lettura casuale di una media del 20%, per una velocità di avvio delle app incrementata del 10%, e una lettura dei dati in condizioni di bassa memoria migliorata.

Honor pensa anche ai creativi in mobilità, con una nuova funzionalità di vlog editing offre nuovi strumenti ed effetti per editare facilmente e condividere con un click i video girati. Nuovo anche il look per l’interfaccia, con icone delle applicazioni rinnovate per essere più realistiche e i bordi sono stati definiti per aumentarne la leggibilità. Ancora, EMUI 9.1/Magic UI 2.1 presenta anche una serie di nuovi sfondi.

Esclusiva della Magic UI 2.1 è la funzione AR Measure, disponibile solo su HONOR View20, che consentirà agli utenti di effettuare misurazioni rapide di oggetti e persone grazie alla presenza della fotocamera TOF.

Dopo aver visto la compatibilità con gli smartphone Huawei, ecco su quali terminali Honor arriverà l’aggiornamento:

HONOR View 20

HONOR 20

HONOR 8 Pro

HONOR 10

HONOR View 10

HONOR 9

HONOR 9 Lite

HONOR 10 Lite

HONOR 20 Lite

HONOR Play

HONOR View 10 Lite

Per aggiornare il proprio smartphone all’ultima versione EMUI 9.1, sarà sufficiente andare in “Impostazione”, quindi toccare “Sistema” e selezionare “Aggiornamento software”.