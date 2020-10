Ecco i 10 giochi PS4 che non funzioneranno su PS5

A poco più di un mese dall’arrivo della PlayStation 5, Sony ha finalmente rivelato quali giochi per PS4 non funzioneranno sulla console di prossima generazione. Per fortuna, l’elenco è molto breve.

Si tratta di appena 10 titoli. Precisamente:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It !

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Sony afferma da mesi che la stragrande maggioranza dei giochi per PS4 funzionerà su PS5 grazie alla retrocompatibilità, ed è bene fare un po’ di chiarezza su quelli che non funzioneranno.

Alcuni giochi PS4 riceveranno un aggiornamento, grazie alla funzione Game Boost di PS5, che sembra simile alla modalità Boost di PS4 Pro . I titoli compatibili verranno eseguiti in modo più fluido o avranno un frame rate più elevato.

Alcune funzionalità di alcuni titoli potrebbero non funzionare su PS5 (sebbene Sony non sia entrata nei dettagli) e l’utente potrebbe comunque incappare in “errori o comportamenti imprevisti” durante la riproduzione di giochi per PS4. L’azienda suggerisce di testare i giochi PS4 su PS5 prima di acquistare qualsiasi componente aggiuntivo o DLC.

Sony sta, inoltre, esortando i giocatori a mantenere aggiornata la PS5 con l’ultima versione del firmware, che si spera riduca al minimo i problemi di compatibilità.

Come Sony ha precedentemente confermato, l’utente sarà comunque in grado di utilizzare la configurazione PlayStation VR per i giochi PS VR. La PS5 supporta i controller DualShock 4, ma solo per i giochi PS4. Le cuffie wireless Platinum e Gold funzionano anche con la console di nuova generazione.

Quando si tratta di giochi scaricati su PS4 e dei dati salvati, è possibile trasferire tutto sulla PS5 tramite WiFi. Si potrà anche giocare ai titoli PS4 direttamente da un’unità di archiviazione esterna supportata.

Infine, Sony ha anche confermato come funzionerà lo streaming di alcuni giochi. L’azienda ritiene che “Riproduzione remota da PS4 a PS5” è abilitata, il che significa che l’utente potrà giocare a giochi PS4 su PS5 senza doverli installare sul sistema locale. Ovviamente, si avrà ancora bisogno di una PS4 funzionante per far ciò.

In ultimo, non per importanza, PS Now funzionerà anche su PS5, ma i giochi PS4 trasmessi in streaming tramite uno di questi metodi non saranno in grado di sfruttare la funzione Game Boost di PS5.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.