Ecco la gamma Sony di sistemi audio per feste e party con luci e gaming del 2020

Sony lancia la nuova gamma di sistemi audio per l’intrattenimento; si tratta dei nuovi MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V13, studiati per qualsiasi occasione, per offrire un’esperienza musicale per feste e party, con funzionalità divertenti e interattive.

Sony ha presentato oggi i tre nuovi modelli della sua gamma di sistemi audio ad alta potenza: con audio e luci omnidirezionali, un design compatto e un’esperienza pensata per le famiglie e gli amanti delle feste.

Tra le principali caratteristiche la tecnologia Omnidirectional Party Sound presente sui modelli V83D e V73D, che offre un audio coinvolgente, studiato per riempire la “pista da ballo”. I sistemi V83D e V73D includono infatti quattro tweeter sul lato anteriore e posteriore per estendere verso l’alto il fronte sonoro. Il midrange distribuisce il suono dalla parte frontale e posteriore dello speaker per una copertura ampia e nitidezza delle frequenze medie.

Ancora, altra tecnologia presente è l’Omnidirectional Party Lights su V83D e V73D, pensata per illuminare la stanza dal pavimento al soffitto con fasci di luce di colore blu intenso, azzurro cielo e verde con strisce multicolore. Contemporaneamente, le luci blu su woofer e midrange dei sistemi V83D e V73D e la luce multicolore sul woofer del nuovo V13 li rendono ottimizzati per feste ed eventi in qualsiasi tipo di spazio.

Presente anche la modalità “Ambient Light” che permette di passare da un’atmosfera stile festa a una più intima, quindi interessata per le famiglie interessate alla tranquillità di un’animazione luminosa più lenta e rilassante.

La nuova gamma di dispositivi risponde alla crescente popolarità del karaoke tra le mura domestiche con due ingressi microfono. La funzione Microphone Echo amalgama le parti vocali con la musica di sottofondo per rendere l’esperienza più fluida e del tutto simile a un’esibizione in una sala concerti. Una volta finito, i microfoni e i cavi possono essere riposti in maniera comoda e sicura negli appositi portamicrofono integrati.

Non manca neppure l’ingresso chitarra per chi preferisce lo stile rock ‘n’ roll, anche se naturalmente non si lascia indietro la parte smart, grazie all’app Fiestable, che permette di monitorare ogni aspetto della musica e delle luci con la voce o un semplice tocco sullo smartphone.

Ancora, i dispositivi V83D e V73D offrono la modalità “Gioco” TAIKO che consente di suonare la batteria su ogni canzone, semplicemente sfiorando il pannello superiore a tempo, sfidando gli amici a mettere alla prova il loro senso del ritmo e rendendo ancor più divertente la festa.

V13Il più compatto V13 presenta due protezioni ad angolo sul lato anteriore. I sistemi V83D e V73D vantano un resistente design a 360°, con un rivestimento esterno in plastica rigida su tutti i lati delle unità e quattro protezioni ad angolo.

I sistemi V83D e V73D possono essere abbinati al televisore per godersi i propri film, show ed eventi sportivi. I sintonizzatori DAB+ e FM ampliano l’esperienza di ascolto, permettendoti di avere sempre con sé le proprie stazioni radio preferite in qualsiasi luogo.

MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V13 saranno disponibili a partire da ottobre.

Per tutte le notizie collegate al mondo Sony il link da seguire è questo.