Ecco perchè le spedizioni di PC e smartphone sono previste in calo per il 2024

Dopo aver raggiunto la cifra record di 730 miliardi di dollari nel 2021, la domanda globale di dispositivi IT, inclusi PC, laptop, tablet e smartphone è prevista in diminuzione nei prossimi mesi.

Lo rivelano dati di Stocklytics.com che prevede un calo di 10 miliardi di dollari nelle spese per PC e smartphone per il 2024.

Nel periodo della pandemia, aziende e consumatori hanno puntato su nuovi acquisti per via del lavoro e della didattica a distanza, spendendo miliardi in nuovi dispositivi, computer portatili e telefoni. Nel 2020 la spesa totale era calcolata in 670 miliardi di dollari; l’anno seguente era calcolata in 730 miliardi di dollari.

L’incertezza economica e i licenziamenti al personale causati dalla pandemia, hanno portato a un calo della spesa nel 2022, con fatturato generale in calo calcolato in almeno 40 miliardi di dollari, considerato il declino più grande di sempre.

Il mercato sembrava essere in ripresa nel 2023, arrivato a 720 miliardi di dollari, ma per il 2024 è prevista un’altra contrazione. Le aziende continuano ad aumentare i budget di spesa per il settoee IT, ma l’inflazione ha notevolmente ridotto il potere d’acquisto dei consumatori, con sempre meno persone che spendono parte del reddito disponibile per acquisti in questo ambito.

Il sito Statista prevede un calo di 10 miliardi nella spesa per PC e telefoni o dell’1,8% rispetto all’anno precedente, calcolando per il 2024 una spesa complessiva presunta di 710 miliardi di dollari. Il trend oggi negativo è ad ogni modo previsto in ripresa nei prossimi anni, con 810 miliardi di dollari previsti in spesa per il settore IT entro il 2028.

Il settore più complicato è quello degli smartphone dove, benché si registri una crescita nei mercati emergenti, l’acquisto di nuovi dispositivi avviene a una maggiore distanza di tempo rispetto a quanto avveniva in passato.

Statista prevede un calo delle vendite complessive di 11,4 miliardi di dollari nel 2024; per i tablet è previsto un calo di 1,2 miliardi di dollari; le vendite di laptop nel 2024 ammonteranno secondo le previsioni a 127,5 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Il mercato dei PC desktop sembra stabile e con un trend previsto in leggera crescita, con un incremento di 100 milioni di dollari rispetto allo scorso anno.

