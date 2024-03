Ecovacs Deebot T30 sono i terminator dello sporco difficile

I due nuovi modelli Deebot T30 Omni e T30 Pro Omni si distinguono dai concorrenti grazie a una corposa serie di tecnologie proprietarie Ecovacs che permettono di rilevare e rimuovere lo sporco ovunque, anche nelle zone più difficili, dove altri robot ma anche aspirapolvere non riescono ad arrivare o pulire in modo efficace.

Con la soluzione TrueEdge il mocio è fissato a una componente che si estende e ritrae a variazione continua. Il sistema è pilotato un algoritmo che combina sensore LiDAR, luce strutturata 3D e sensori per bordi.

Tutto questo fa in modo che il robot e il mocio collaborino per aderire sempre ai bordi, mantenendo sempre una distanza di solamente 1mm tra mocio e bordo, quindi senza lasciare zone morte e sporche. Il costruttore assicura risultati mai visti non solo per angoli e bordi ma anche per le zone intorno alle gambe di sedie e tavolo.

La tecnologia ZeroTangle invece consiste in una struttura a doppio pettine che risolve un altro problema comune in aspirapolvere e robot: Ecovacs assicura che forma a V e setole antistatiche riducono praticamente a zero le probabilità che si formino grovigli di peli e capelli.

Entrambi i modelli mettono a disposizione un motore di nuova generazione che assicura un flusso d’aria ancora più potente che arriva a una potenza di aspirazione di 11.000 Pa. Si traduce in pulizia ancora più efficace ovunque e in particolare sui tappeti.

I due robot possono contare sula base – stazione di ricarica Omni Mini progettata per essere ancora più compatta: rimuovendo il modulo anteriore occupa uno spazio di solamente 60 cm circa. Grazie alla funzione Auto Empty il contenitore della polvere si svuota in automatico, mentre il panno viene lavorato con acqua calda.

Alta tecnologia per la massima pulizia

L’elenco delle tecnologie e delle soluzioni implementate dal costruttore è notevole. Non occorre chinarsi per raggiungere un tasto sul robot e nemmeno lo smartphone: per avviare un ciclo completo di puliza del’intera casa basta fare un leggero tap con il piede sul robot.

Gli stracci dei robot si sollevano in automatico di 9 mm quando tornano alla stazione Omni o quando rilevano un tappeto: così i tappeti non si rovinano e il pavimento non viene contaminato. Debutta anche la pulizia ad umidità attiva: gli stracci sono continuamente inumiditi con acqua per evitare macchie e striature.

Il modello più costoso si differenzia per la presenza di controlli vocali e di altre tecnologie esclusive per la pulizia ancora più approfondita. Tra queste Intelligent Deep Mopping, letteralmente pulizia profonda intelligente e Smart Rework.

Grazie a quest’ultima la stazione impiega sensori intelligenti per rilevare lo stato di sporcizia degli stracci durante la pulizia. A seconda del livello di sporco, viene determinata una strategia di pulizia appropriata ed il pavimento viene passato una, due volte o in modo intensivo.

Ecovacs Deebot T30 prezzi e disponibilità

Il modello Deebot T30 Omni è in colorazione nera costa 899 euro, mentre T30 Pro Omni nei colori rosa e argento costa 999 euro: entrambi saranno disponibili dal 10 aprile sul sito del costruttore e anche da questa pagina del negozio del marchio su Amazon. In promozione lancio è possibile odinare il modello più costoso T30 Pro Omni allo stesso prezzo del modllo base grazie allo sconto di 100 euro con coupon.

Per gli articoli su casa smart, domotica, green tech rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.