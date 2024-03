Volkswagen sviluppa veicolo con guida autonoma livello 4

Il Gruppo Volkswagen apre a ulteriori collaborazioni strategiche, oltre ad accelerare lo sviluppo nel campo della guida automatizzata e autonoma: l’annuncio arriva dal gruppo VW, affermando che l’intensificazione della partnership con Mobileye porterà nuove funzioni di guida automatizzata e guida autonoma di livello 4 nella produzione in serie.

Mobileye metterà a disposizione tecnologie per la guida parzialmente e altamente automatizzata, fino al livello 4, basate sulle piattaforme Mobileye SuperVision e Mobileye Chauffeur. In futuro, i marchi del gruppo VolksWagen, quindi Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche utilizzeranno queste tecnologie per “nuove funzioni di guida premium” nelle rispettive gamme, per tutti i tipi di powertrain.

Tra le soluzioni ci sono sistemi avanzati di assistenza alla guida su strade ad alta percorrenza e in città, come il sorpasso automatizzato in autostrade a più corsie nelle aree e nelle condizioni consentite, l’arresto automatico ai semafori rossi e ai segnali di stop e il supporto agli incroci e alle rotatorie.

Mobileye fornirà inoltre a Volkswagen Veicoli Commerciali ulteriori componenti tecnologici per la guida autonoma. A lungo termine, il Gruppo Volkswagen intende fare affidamento su un proprio sistema proprietario completo. L’azienda riferisce ancora che partnership con Bosch, Qualcomm e con Horizon Robotics in Cina proseguiranno in modo mirato. Tutti i sistemi di assistenza alla guida saranno basati sulle architetture software sviluppate da Cariad, società del Gruppo.

Volkswagen e Mobileye collaborano da tempo su sistemi avanzati di assistenza alla guida. In futuro, Mobileye fornirà anche tecnologie per le funzioni di livello 2 (“guida parzialmente automatizzata”) potenziate. Quando tali funzioni saranno disponibili conducenti potranno togliere le mani dal volante, ma dovranno rimanere attenti al traffico e pronti a intervenire in qualsiasi momento.

Le due aziende stanno lavorando anche sulle funzioni di livello 3 (“guida altamente automatizzata”). A questo stadio, il veicolo sarà in grado di assumere temporaneamente la guida in aree specifiche e al conducente non sarà richiesto di monitorare continuamente il sistema. Le due aziende riferiscono di stare sviluppando congiuntamente queste tecnologie in sistemi cross-brand.

